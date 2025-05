Anche quest’anno Caffè Borbone è partner di Plastic Free Odv Onlus: la collaborazione pluriennale si rinnova e porta avanti l’impegno per la tutela dell’ambiente

Tre tappe in Campania e un appuntamento esclusivo a Milano per proseguire insieme il percorso di sensibilizzazione sull’importanza di ridurre l’utilizzo di plastica

Napoli, 15 maggio 2025 – Caffè Borbone, azienda leader nel business della torrefazione e del caffè porzionato, rinnova la partnership con Plastic Free Odv Onlus, l’organizzazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Negli anni la collaborazione si è ulteriormente consolidata, ampliando il numero di iniziative di pulizia ambientale su più tappe distribuite in diverse regioni italiane. Anche quest’anno Caffè Borbone conferma la propria presenza a diversi appuntamenti previsti in Campania. Il primo è stato quello in occasione della Giornata della Terra che ha avuto luogo il 26/27 aprile. A seguire, le prossime due date:

7/8 giugno per la Giornata Mondiale dell’Ambiente

27/28 settembre in occasione del Sea & Rivers Day.

La partnership, ormai consolidata e ampliata anche al Nord Italia, vedrà inoltre l’azienda protagonista il 7 giugno a Milano, in una giornata esclusiva di raccolta organizzata da Caffè Borbone in collaborazione con Plastic Free.

Nel 2024 la partnership ha visto coinvolti 3.444 volontari e 26.360 kg di plastica e rifiuti rimossi dall’ambiente.

Plastic Free Odv Onlus è l’organizzazione di volontariato nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare le persone sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, impegnata in battaglie per la salvaguardia del pianeta attraverso collaborazioni attive sui vari territori coinvolgendo cittadini volontari, scuole, aziende, media, enti ed istituzioni. In questi anni, Plastic Free Odv Onlus ha provveduto a rimuovere 4.540.836 kg di plastica e rifiuti dall’ambiente attraverso 8264 appuntamenti con la collaborazione di oltre 260.000 volontari.

“Continuiamo a sostenere con determinazione la missione di Plastic Free, associazione da anni in prima linea nella lotta contro l’inquinamento da plastica e promotrice di iniziative di educazione ambientale e coinvolgimento civico, con la quale condividiamo valori fondamentali quali la tutela dell’ambiente e la promozione di una cultura di responsabilità attraverso la sensibilizzazione delle comunità. L’impegno di Caffè Borbone si estende lungo l’intera filiera produttiva, da una selezione accurata del caffè verde nei paesi d’origine fino allo smaltimento dei prodotti. Parallelamente, l’azienda prosegue nel percorso di riduzione delle emissioni climalteranti lungo tutta la catena del valore, intervenendo in maniera strutturale su selezione e coinvolgimento dei fornitori, efficientamento dei processi produttivi, eco-design di prodotti e imballaggi e ottimizzazione delle attività logistiche. Nel 2024, Caffè Borbone ha ulteriormente rafforzato il proprio impegno ambientale aderendo al percorso di decarbonizzazione ispirato ai principi della Science Based Targets initiative”, dichiara Marco Schiavon, Amministratore Delegato di Caffè Borbone.

"Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con Caffè Borbone, che per il quarto anno consecutivo ci supporta nelle nostre attività di sensibilizzazione e tutela ambientale. La lotta contro l'inquinamento da plastica è un obiettivo che richiede la partecipazione attiva di tutti: aziende, istituzioni e cittadini. Grazie a questa partnership, possiamo estendere la nostra azione a sempre più territori, coinvolgendo un numero crescente di persone nella protezione del nostro pianeta. Il nostro impegno è quello di sensibilizzare e agire concretamente per un futuro più verde, con l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica e promuovere una cultura della sostenibilità", dichiara Luca De Gaetano, Fondatore e Presidente di Odv Onlus.

Nel 2017, Caffè Borbone è stato il primo brand ad introdurre sul mercato la cialda compostabile con incarto riciclabile nella carta e cialda smaltibile nell’umido eriutilizzabile come compost, un chiaro segnale di come sia possibile realizzare soluzioni di consumo che siano sostenibili e allo stesso tempo di qualità. È di Caffè Borbone anche la prima capsula compostabile in biopolimero con top in carta filtro, realizzata attraverso processi biologici che conferiscono al prodotto un’elevata biodegradabilità. La conversione del sacchetto e dell’involucro della cialda, oggi totalmente in carta, ha permesso di ridurre significativamente negli anni il ricorso a plastiche.

Per maggiori informazioni visita: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi

Informazioni su Caffè Borbone

Nata a Napoli nel 1999 come piccola torrefazione legata alla tradizione del caffè napoletano, Caffè Borbone è diventata in pochi anni uno dei principali produttori di caffè monoporzionato in cialde e capsule. Rappresenta un caso di crescita esemplare, grazie anche al costante investimento in Ricerca & Sviluppo che ha portato alla realizzazione di prodotti innovativi e di qualità che, gradualmente, hanno conquistato i consumatori sempre più attenti all’ambiente. È stata, infatti, la prima azienda in Italia a proporre la cialda compostabile che, smaltita nell’umido, può essere utilizzata per la produzione di compost, con involucro riciclabile nella raccolta della carta. Successivamente, ha lanciato la capsula compostabile in biopolimero con il top in carta filtro. Dal 2018 Caffè Borbone è controllata da Italmobiliare Investment Holding, che ha acquisito il 60% della società, mentre il restante 40% rimane al fondatore Massimo Renda.

Visita: https://www.caffeborbone.com/it/it/

