Andrea Pietrini (YOURgroup): “Chiuso il 2023 a +61%, ora puntiamo a diventare B-corp e a quotarci in Borsa”

YOURgroup, presieduta dal chairman Andrea Pietrini, è la prima società ad aver introdotto in Italia la figura del Fractional Manager Executive. Ad oggi supporta oltre 500 aziende.

Milano, 1 luglio 2024.Nelle scorse settimane l'assemblea degli azionisti di YOURgroup ha approvato il bilancio della società con risultati in decisa crescita per tutti gli indicatori aziendali, a partire dal valore della produzione, in rialzo del 61% rispetto al 2022.

«Stiamo vivendo un momento particolarmente importante – dichiara Andrea Pietrini, Chairman di YOURgroup –. Lo scorso anno ci ha visto crescere, per il tredicesimo anno consecutivo, ancora una volta a doppia cifra. Il merito sta sicuramente nell'aver scelto un posizionamento di alta qualità nell'ambito dei servizi manageriali e dall'enorme successo che sta avendo da alcuni anni il mercato del fractional management, che abbiamo portato in Italia 13 anni fa, di cui siamo leader indiscussi e che abbiamo codificato nel libro “Fractional Manager. Una nuova professione per imprese che evolvono”, edito da Egea Editore, la casa editrice dell’Università Bocconi».

Anche a livello organizzativo, la struttura degli executive affiliati a YOURgroup si sta avvicinando alle 300 unità: un numero raggiunto mantenendo altissima la qualità dei professionisti coinvolti che, vista sempre maggiore credibilità e attrattività del Gruppo, è probabilmente addirittura aumentata. «L'anno in corso ci vede ancora in forte crescita rispetto al 2023 – conferma Andrea Pietrini –. Probabilmente, dopo alcuni anni che ne parliamo, è arrivato il momento giusto per portare il fractional e il temporary management in Borsa. Stiamo avviando contatti con player istituzionali per comprendere la fattibilità del progetto, ma prima di questo desideriamo avviare le procedure per diventare una B-corp, per dare al nostro modello di business, da sempre improntato all'etica e ai valori professionali e umani, anche una rappresentatività formale. Con l'occasione voglio ringraziare le migliaia di clienti che in questi 13 anni si sono avvalsi dei servizi di YOURgroup o di uno dei suoi partner e sono certo che siamo solo all'inizio di una rivoluzione che trasformerà profondamente il mondo del management ed i rapporti manager/impresa nel nostro Paese. Siamo felici che sia proprio YOURgroup a guidare sul mercato questa trasformazione”.

YOURgroup è la prima società ad aver introdotto in Italia il concetto di Fractional Executive Manager, un modello già diffuso negli Stati Uniti che consente di mettersi a servizio di più aziende, ciascuna per alcuni giorni a settimana. Ad oggi YOURgroup supporta, tramite i suoi partner, oltre 500 aziende, ma il numero è in continuo aumento, come il totale dei manager che cresce a ritmi del 30-40% all’anno.

YOURgroup, oltre che sul territorio italiano, è presente anche in Svizzera, Francia e Regno Unito.

CONTATTI: https://www.yourgroup.it/scopri-yourgroup/