ANTIKYTHERA: HUBLOT UNISCE STORIA ANTICA, INNOVAZIONE OROLOGIERA ED ESPLORAZIONI PIONIERISTICHE

NYON, Svizzera, 9 giugno 2026 /PRNewswire/ -- Nell'ambito del suo impegno a favore della ricerca scientifica, dell'innovazione e della tutela del patrimonio culturale, Hublot ha avviato una collaborazione con il content creator svizzero Anil Brancaleoni per documentare una straordinaria missione scientifica sull'isola greca di Antikythera (Anticitera). Questo contenuto esclusivo, disponibile sui canali YouTube di Hublot e Anil B, offre un'esperienza unica che permette di immergersi in un'avventura in cui si fondono storia antica, esplorazioni pionieristiche e tecnologia all'avanguardia, alla ricerca delle "origini del tempo".

Dal 2014, il reparto Hublot Xplorations dedica ogni anno più di due settimane ad accompagnare le missioni sull'isola di Antikythera, svolgendo un ruolo fondamentale come supporto tecnico per le squadre di archeologi subacquei. Specializzato nella ricerca e nello sviluppo di materiali rivoluzionari, questo reparto all'avanguardia è stato incaricato di progettare, tra le altre cose, innovativi droni subacquei. Questi droni consentono un rilevamento più accurato dei reperti ancora sepolti nel sito del famoso e antico relitto, contribuendo così alla conservazione e allo studio di questo tesoro storico in condizioni ottimali.

Il documentario segue il team Hublot Xplorations e Anil Brancaleoni per 18 giorni mentre accompagnano una squadra internazionale di archeologi, subacquei e specialisti durante l'esplorazione del sito in cui, nel 1901, fu scoperto il famoso meccanismo di Antikythera. Risalente al 60 a.C. circa, questo manufatto unico nel suo genere è considerato il più antico calcolatore astronomico mai rinvenuto. In grado di prevedere i movimenti delle stelle, le eclissi e altri fenomeni celesti con notevole precisione, dimostrava un livello di competenza tecnologica di gran lunga superiore per quei tempi.

Nel 2012, Hublot ha reso omaggio a questo affascinante oggetto presentando l'orologio Hublot Antikythera, un capolavoro dell'arte orologiera progettato per riprodurre le complesse funzioni astronomiche dell'antico meccanismo

in un orologio da polso. Vero e proprio prodigio della tecnica, questo orologio è dotato di complicazioni che tracciano i cicli lunari, le eclissi e la posizione delle stelle, proprio come il suo antico predecessore. Concepito come concept watch, l'Hublot Antikythera rappresenta il punto di incontro tra storia, scienza e innovazione e incarna alla perfezione lo spirito del marchio.

Un anno dopo, nel 2013, Hublot ha presentato l'Antikythera SunMoon. Ispirato al mondo di Antikythera, questo orologio di grande precisione è dotato di indicatori sia per il sole che per la luna. Il modello permette a chi lo indossa di scoprire il segno zodiacale effettivo corrispondente a una data specifica, tenendo conto della precessione degli equinozi.

Mathias Buttet, responsabile del reparto Ricerca e Sviluppo di Hublot, spiega: "Ogni movimento dell'orologio è una vera e propria dichiarazione d'intenti: il tempo è prezioso e merita di essere celebrato con un approccio audace e creativo".

Oltre alle complesse immersioni e alle sessioni tecniche, il documentario offre anche uno sguardo sulla vita quotidiana di quest'isola remota, dove vivono circa una ventina di persone. Inoltre, mette in luce la passione e la determinazione dei team che, dal 2010, lavorano in condizioni difficili per preservare questo patrimonio inestimabile.

Questo progetto illustra perfettamente il punto di incontro tra orologeria di precisione, storia antica ed esplorazioni pionieristiche, tutti valori fondamentali per Hublot. Oltre a contribuire alla ricerca archeologica, Hublot Xplorations prende parte anche ad altri progetti ambiziosi come la missione ExoMars dell'ESA, a dimostrazione del proprio impegno a favore dell'innovazione e della scoperta.

Questa appassionante e imperdibile avventura sarà disponibile sui canali YouTube di Hublot e Anil B. Un'occasione unica per scoprire come Hublot superi i limiti della tecnologia al servizio della storia e della scienza.

Scopri il video documentario qui: https://www.youtube.com/watch?v=Ndi6pCrKOB8&

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