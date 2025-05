Apparound lancia “API Services”: la tecnologia CPQ diventa headless e apre nuovi orizzonti alla vendita digitale

Pisa, 13 maggio 2025 — Apparound , tech company italiana specializzata in soluzioni per la forza vendita, annuncia il lancio di API Services, la sua nuova piattaforma headless che permette di integrare le sue funzionalità CPQ (configurazione, pricing e quoting) in qualsiasi canale digitale, mediante l’utilizzo di APIs.

In un mondo in cui l'80% delle interazioni B2B avviene ormai attraverso canali digitali, le imprese sono chiamate a ripensare radicalmente il modo in cui propongono, configurano e vendono i propri prodotti e servizi. È da questa esigenza concreta che nasce la nuova offerta “Plug&Sell” che consente di integrare facilmente funzioni avanzate di configurazione commerciale e generazione documentale in qualsiasi canale digitale, senza vincoli di interfaccia o piattaforma.

Un CPQ evoluto, ora disponibile anche per chi costruisce l’esperienza di vendita su misura

Apparound API Services è una proposta pensata per dare potere agli sviluppatori, ai reparti IT, alle agenzie digitali e ai system integrator. Un set di API completo, sicuro e documentato che consente di inserire in e-commerce, portali rivenditori o CRM avanzati funzionalità CPQ (Configure, Price, Quote) di livello enterprise, mantenendo il pieno controllo sull’esperienza utente e senza dover partire da zero.

Tecnologia che si adatta al business, non il contrario

La flessibilità di Apparound API Services è evidente già nella sua architettura: basata su cloud Microsoft Azure, con sicurezza certificata ISO 27001, è progettata per crescere con l’azienda. Il pricing è trasparente e basato su oggetti creati — non sul numero di chiamate API — facilitando la previsione e la gestione dei costi. E per chi desidera partire subito, è attiva una promozione di lancio a 650€/mese.

Esperienze reali, risultati tangibili

Grazie all’integrazione tramite API, Vianova ha ottenuto un notevole incremento nella qualità delle lead e un tempo medio di risposta commerciale ridotto del 40%. Un venditore digitale sempre disponibile, che consente agli utenti di comporre e generare preventivi in autonomia, senza l’intervento diretto di un commerciale.

Altre realtà come Italia Power e Vuscom hanno ottenuto sensibili benefici, digitalizzando la generazione documentale e aumentando il controllo sulle trattative in corso.

Dalla vendita digitale, un’occasione per fare meno, ma meglio.

Apparound API Services non è un semplice strumento di vendita, ma una risposta concreta alla complessità crescente del panorama commerciale. La piattaforma nasce per offrire a sviluppatori e system integrator uno strumento potente e flessibile, pensato per l’integrazione nativa nei processi digitali. Un’evoluzione naturale dell’impegno di Apparound verso una vendita più efficiente, connessa e sostenibile.

