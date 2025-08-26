Appian Nominata Leader nell'IDC MarketScape: Worldwide Business Automation Platforms 2025 Vendor Assessment

MILANO, 26 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN), la piattaforma leader per l'automazione dei processi con l'AI, ha annunciato oggi di essere stata riconosciuta Leader nell'IDC MarketScape Worldwide Business Automation Platforms (BAPs) 2025 Vendor Assessment (doc #US52034624, maggio 2025).

Secondo il report IDC MarketScape, "Appian supporta lo sviluppo di agenti AI e offre un copilot per l'interattività tra utenti e LLM".

Appian ha integrato l'AI nei processi aziendali per anni, rendendoli più veloci, intelligenti e adattabili. Gli ultimi progressi rafforzano ulteriormente questa capacità con innovazioni come Agent Studio per creare e gestire agenti AI; AI Document Center per l'elaborazione intelligente dei documenti a livello enterprise; Smart Search, una funzionalità di ricerca semantica guidata dall'AI che consente il recupero di record attraverso il data fabric unificato di Appian.

"Il vero potere dell'AI risiede nella sua integrazione all'interno dei principali processi aziendali. L'attenzione costante di Appian si è focalizzata sull'ottimizzazione delle core operation e il riconoscimento da parte di IDC MarketScape quale Leader nelle Business Automation Platforms sottolinea il nostro impegno nell'integrare l'AI con scopo e governance precisi", ha commentato Sanat Joshi, Executive Vice President, Product & Solutions di Appian. "Consentendo agli agenti AI e all'automazione intelligente di lavorare in concerto, permettiamo ai nostri clienti di accelerare le operation e scalare responsabilmente i benefici dell'AI attraverso la loro organizzazione, generando un impatto aziendale misurabile".

La Piattaforma Appian consente alle organizzazioni di orchestrare e trasformare i loro processi aziendali più critici. Integrando funzionalità di intelligenza artificiale avanzate in ogni livello dell'automazione dei processi, Appian consente alle organizzazioni di ottenere maggiore agilità, insight più approfonditi e impatto concreto.

Appian ha recentemente sponsorizzato un IDC InfoBrief (doc #EUR153306825, giugno 2025) che mostra come i processi aziendali e le piattaforme di automazione dei processi creino una base solida su cui le organizzazioni possono identificare, sviluppare e implementare funzionalità AI, realizzando sistemi che incrementano il valore degli sforzi di automazione esistenti, oltre a fornire un impatto misurabile dato dall'intelligenza artificiale. L'Infobrief mostra anche come le organizzazioni nei settori bancario, assicurativo, governativo e delle life science stiano attualmente lavorando con l'AI, i loro piani e priorità future per questa tecnologia e le sfide che stanno affrontando.

Scarica l'InfoBrief IDC, sponsorizzato da Appian, Embedding AI into Processes to Drive Business Impact (doc #EUR153306825, giugno 2025).

IDC MarketScape

Il modello IDC MarketScape vendor assessment è progettato per fornire una panoramica della competitività dei fornitori di tecnologie e servizi in un determinato mercato. La ricerca utilizza una metodologia di punteggio rigorosa basata su criteri sia qualitativi sia quantitativi che risulta in una singola illustrazione grafica della posizione di ogni fornitore all'interno di un dato mercato. IDC MarketScape fornisce un framework chiaro in cui le offerte di prodotti e servizi, le funzionalità e le strategie e i fattori di successo di mercato, attuali e futuri, dei fornitori di tecnologia possono essere significativamente confrontati. Il framework fornisce anche agli acquirenti di tecnologia una valutazione a 360 gradi dei punti di forza e debolezza dei fornitori attuali e potenziali.

Appian

Appian è The Process Company. Forniamo una piattaforma software che aiuta le organizzazioni a gestire processi migliori per ridurre i costi, migliorare l'esperienza dei clienti e ottenere un vantaggio strategico. Con un forte impegno verso il successo dei nostri clienti, supportiamo molte delle più grandi aziende a livello globale in diversi settori. Per ulteriori informazioni visita il sito appian.it. [Nasdaq: APPN]

