Armando Crispino, Bonus Edilizi Senza Errori: il Bestseller su come usufruire dei bonus e degli incentivi statali per il settore edilizio in modo sicuro

Milano, 28.05.2024 – Risparmiare sulla ristrutturazione della propria abitazione è il sogno di molti di noi, soprattutto grazie ai vari bonus ed incentivi statali attualmente disponibili. Peccato che, in un contesto normativo così in continua evoluzione, rimanere aggiornati su tutte le dinamiche che interessano questo argomento è impossibile per i non addetti ai lavori. La soluzione? Affidarsi a qualcuno di estremamente specializzato.

Per tutti coloro che desiderano usufruire degli incentivi statali ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Armando Crispino “BONUS EDILIZI SENZA ERRORI. Sfrutta al meglio le opportunità di risparmio per ristrutturare casa senza incorrere in sanzioni” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori una guida pratica per orientarsi nel mondo dei bonus e degli incentivi statali, in maniera completamente sicura.

“Con il mio libro voglio fornire una guida pratica e rivolta alla scoperta delle opportunità in tema di ristrutturazione e dell’efficientamento energetico della casa. Al suo interno, vado ad indicare gli strumenti e le modalità giuste per affrontare questo percorso rivoluzionario senza il rischio di commettere errori di pianificazione” afferma Armando Crispino, autore del libro. “L’obiettivo è far scoprire al lettore l’ampia gamma di opportunità che i bonus edilizi offrono a chiunque desideri ristrutturare la propria abitazione”.

Secondo l’autore la casa non è solo un luogo dove vivere ma anche un’opportunità per migliorare la propria qualità di vita in termini di denaro ed efficienza ambientale. Per questo motivo, Armando Crispino esorta il lettore a non avere timore circa le incertezze che riguardano il contesto normativo. Questo perché, con l’aiuto dei giusti professionisti, navigare nel mondo dei bonus edilizi non sarà più un problema.

“Armando Crispino, in questo libro, spiega cosa e quali sono i Bonus Edilizi attualmente disponibili, spaziando tra temi che vanno dalla ristrutturazione della propria casa all’abbattimento delle barriere architettoniche, dal Sismabonus al Superbonus 110%, per poi arrivare all’isolamento termico e alla sostituzione degli infissi” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Con un linguaggio semplice e lineare, espone le procedure e la documentazione necessaria per ottenere tali bonus, oltre ad alcuni casi studio che esorteranno il lettore ad usufruire di queste incredibili opportunità”.

“Di Giacomo Bruno ho sempre ammirato il suo entusiasmo e la sua idea innovativa di editoria” conclude l’autore. “Lo staff Bruno Editore mi ha affiancato con grande professionalità nel corso di tutte le fasi editoriali, dalla pubblicazione del libro fino alla strategia di marketing per raggiungere più lettori possibile”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3WOukln

Dott. Armando Crispino, nato a Catania nel 1977. Laureato all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Economia e Commercio, si è abilitato nel 2004 alla professione di dottore commercialista. Fin da bambino aspirava a diventare un punto di riferimento per coloro che necessitavano di aiuto contabile e fiscale. Con grande determinazione, a soli 27 anni ha aperto il suo studio, mettendo in pratica tutto ciò che aveva imparato e investendo sé stesso in questa avventura. Ad oggi il suo studio conta più di 25 professionisti che si imbattono nel complesso mondo della fiscalità e da 5 anni si è specializzato nei bonus edilizi assistendo migliaia di persone a realizzare il proprio sogno. Sito web: www.studiocrispino.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it