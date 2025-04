AssessFirst accelera la crescita nel 2025 con il lancio del suo agente vocale AI

PARIGI, 24 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Dopo un 2024 caratterizzato da una crescita del+20% e da un fatturato annuo ricorrente (ARR) pari a 16 milioni di euro, AssessFirst conferma la propria leadership nel mercato del reclutamento predittivo. Con un solido EBITDA* del 15%, l'azienda continua la propria espansione e annuncia un importante progresso tecnologico: il lancio del suo agente vocale AI.

Un'innovazione rivoluzionaria per il reclutamento predittivo

In qualità di pioniere nel campo della "People Intelligence", AssessFirst raggiunge un nuovo traguardo combinando la propria competenza scientifica e tecnologica con l'AI conversazionale. Grazie all'AI Voice Agent è possibile valutare le competenze tecniche e i livelli linguistici dei candidati con una precisione senza pari, combinando l'affidabilità e l'analisi dettagliata di un esperto umano.

In pochi minuti, questa innovazione affronta una sfida critica per le aziende: accelerare e garantire la valutazione dei talenti assicurando al contempo un processo di selezione obiettivo, equo e predittivo.

Una crescita esplosiva in tutta Europa e una leadership rafforzata

Già leader nel reclutamento predittivo in Europa, AssessFirst mostra performance di crescita impressionanti:

Secondo David Bernard, amministratore delegato di AssessFirst, "L'innovazione rimane al centro della nostra strategia, con una missione chiara: fornire alle aziende la soluzione più avanzata per comprendere, prevedere e sviluppare il potenziale umano, garantendo un impatto e una precisione sempre maggiori".

*EBITDA: utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento.

Informazioni su AssessFirst:

Fondata nel 2002 e all'avanguardia nella tecnologia di valutazione predittiva, AssessFirst sviluppa soluzioni avanzate basate sull'AI e sull'apprendimento automatico per il reclutamento e la gestione dei talenti. L'azienda sta rivoluzionando il modo in cui le aziende identificano, assumono e sviluppano i talenti. AssessFirst attualmente impiega oltre 110 dipendenti che lavorano totalmente da remoto e continua a crescere a un tasso superiore al 20% annuo. Per maggiori informazioni: https://www.assessfirst.com.

Contatti stampa

Agence La Suite and Co

Sophie Renard – sophie.renard@lasuiteandco.com

