AXA Italia si proietta nel futuro e svela “Unlock the Future”, il nuovo Piano Strategico 2024-2026

- Il nuovo Piano Strategico poggia su fondamenta solide ed è l’evoluzione di “Driving Progress 20/23”.

- “Unlock the future” si focalizza su crescita organica, eccellenza tecnica e operativa ed evoluzione del ruolo sociale e fa leva sugli asset distintivi di AXA Italia, ovvero la centralità delle persone, delle reti distributive e dei clienti, l’utilizzo della tecnologia e dei dati, cogliendo il meglio anche dal nuovo fronte dell’Intelligenza Artificiale e dell’innovazione.

- Nel nuovo Piano, target finanziari in rialzo e una previsione di crescita al 2026 che punta su segmenti centrali per i clienti: obiettivo a 350 milioni di euro di GWP sul Salute, a 750 milioni di euro di GWP sulle Commercial Lines e di 3,8 miliardi di euro nel comparto L&S (premi lordi contabilizzati).

- Chiara Soldano, CEO del Gruppo assicurativo AXA Italia: “Il nostro Piano strategico nasce in logica di evoluzione del percorso già intrapreso, convinti di essere dove vogliamo essere per affrontare le sfide e le opportunità che ci attendono. Abbiamo un'organizzazione più semplice, un modello di business equilibrato, siamo solidi e ben posizionati per continuare a crescere in un settore in rapida evoluzione. “Unlock the future” aggiunge a queste basi ulteriori elementi distintivi per guardare positivamente al futuro, che sono la nostra capacità di innovare anticipando i bisogni dei clienti, la consapevolezza del valore delle nostre persone e reti distributive per dare consulenza e la volontà di rafforzare il nostro ruolo nella società. La crescita organica nei business chiave e la volontà di scalare sull’efficienza tecnica e operativa, anche grazie all’intelligenza artificiale, guideranno il percorso di sviluppo nei prossimi anni del Gruppo e in linea con la Ragion d’essere di AXA, metteremo al centro della nostra strategia l’inclusione sociale e la transizione climatica”.

Milano, 27 marzo 2024. Il Gruppo assicurativo AXA Italia svela “Unlock the Future”, il nuovo Piano Strategico 2024-2026 che, dopo la rotta tracciata dal piano Driving Progress 2023, farà leva, in logica di continuità, sulle priorità già individuate, facendole ulteriormente evolvere e sviluppando ulteriormente quanto ad oggi costruito.

Tre i pilastri chiave del Piano, ovvero guidare la crescita organica, scalare sull’eccellenza tecnica e operativa ed essere un attore sempre più rilevante nella Società.

Sulla crescita organica, il focus sarà sui business chiave, che vedono una costante crescita dei bisogni di protezione da parte dei clienti, ovvero Salute, Commercial Lines e Life & Savings.

In particolare, sul Salute, AXA Italia continuerà ad investire su prodotti e servizi distintivi, caratterizzati da una user experience innovativa, con un obiettivo di 350M di GWP, in crescita del 6%. Sulle Commercial Lines, dove tra le varie iniziative si lavorerà anche all’integrazione dei servizi “beyond insurance”, il target è fissato a 755M, in crescita del 5%. Infine, sulla parte L&S, l’obiettivo è di 3.8B di GWP, in crescita dell’11%, grazie all’evoluzione dell’offerta per rispondere sempre più ai bisogni dei clienti e sostenere i canali di distribuzione e la rete agenti.

Sul secondo pilastro, ovvero scalare l’eccellenza tecnica e operativa, protagonisti saranno la tecnologia e i dati, con un importante apporto dell’intelligenza artificiale, attraverso importanti investimenti pari a circa 25M, per migliorare la tariffazione e renderla sempre più disegnata sulle specificità del singolo cliente, ottimizzare ulteriormente il servizio verso i clienti e distributori ed efficientare il modello operativo.

Il terzo pilastro, ovvero l’evoluzione del ruolo sociale, si sostanzia in impegni concreti e misurabili sul tema del cambiamento climatico e dell’inclusione sociale, in linea con il purpose di AXA, “Agire per il progresso dell’umanità, proteggendo ciò che conta”.

Sul clima, il fulcro sarà sulla prevenzione, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale nella gestione proattiva dei sinistri e sull’introduzione di score ESG legati al processo di sottoscrizione, che si aggiungono ad un consolidamento di iniziative territoriali sulla mitigazione del rischio, anche grazie al contributo di importanti progettualità con AXA Climate e con le maggiori Università italiane.

Analogamente, sull’inclusione sociale, si procederà su un doppio binario: sul piano dell’offerta, il Piano vede tra le maggiori iniziative l’ideazione di soluzioni di protezione pensate per le fasce più deboli e, sul fronte delle iniziative per la società, AXA Italia continuerà ad essere in prima linea rispetto all’introduzione di policy che tutelino l’empowerment femminile e la diversity in senso più ampio, diffondendo la cultura dell’inclusione, così da agire concretamente il ruolo sociale dell’assicurazione.

A questi pilastri, si aggiungono poi tre leve: la centralità del cliente, attraverso un modello di distribuzione, semplificato, altamente professionale e specializzato; l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, a partire dall’intelligenza artificiale, e la valorizzazione costante dell’unicità di ogni singola persona in azienda, affinché possa esprimere tutto il suo potenziale in un ambiente aperto all’ascolto e in grado di farla crescere.

Per maggiori informazioni: axa.it