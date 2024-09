Back to school blues: una corretta idratazione migliora la concentrazione sui banchi di scuola

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, suggerisce di bere almeno 1,5 litri di acqua per contribuire a ridurre lo stress e ad attivare le capacità memoniche

Milano, 12 settembre 2024 – Settembre segna il ritorno sui banchi di scuola per milioni di studenti, un momento tanto atteso quanto impegnativo. Il rientro porta con sé nuove sfide e responsabilità, che spesso si traducono in disturbi dell’umore, livelli di stress più elevati, difficoltà di concentrazione e stanchezza mentale. In questo contesto, un aspetto spesso sottovalutato, ma fondamentale per il benessere degli studenti, è una corretta idratazione. Molti studi scientifici hanno dimostrato, infatti, che mantenere un adeguato livello di idratazione non solo aiuta a ridurre lo stress, ma migliora anche la memoria e le funzioni cognitive, supportando così gli studenti nel loro percorso di apprendimento. Un’adeguata idratazione può quindi rappresentare un alleato prezioso per affrontare con successo le sfide del nuovo anno scolastico.

Il corpo dei ragazzi è costituito da una percentuale d'acqua significativamente maggiore rispetto a quella degli adulti, e questo influisce direttamente su tutte le loro funzioni vitali. Bere una quantità insufficiente di acqua durante la giornata può quindi avere un impatto negativo sulle performance fisiche e cognitive. In particolare, un’adeguata idratazione diventa essenziale per ridurre i livelli di ansia e spossatezza tra gli studenti, soprattutto nel momento in cui si ritorna ai ritmi della vita scolastica.

"Assumere la giusta quantità di acqua durante la giornata, preferibilmente scegliendo acque ricche di magnesio e sodio, può essere un valido supporto per gli studenti, perché stimola il cervello a funzionare al meglio e contrasta gli effetti negativi dello stress sul sistema nervoso. – afferma il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation. – Questi micronutrienti contenuti nell’acqua svolgono un ruolo cruciale nella regolazione dell'umore, contribuendo a una migliore gestione delle emozioni che caratterizzano il momento del rientro a scuola, come la stanchezza e la perdita di motivazione. È quindi fondamentale per i più giovani idratarsi in modo corretto per affrontare al meglio le loro sfide scolastiche."

Solitamente gli studenti bevono acqua solo quando avvertono lo stimolo della sete, ma questo comportamento non è sufficiente a garantire il loro benessere. La sete è infatti un segnale che il corpo invia quando è già in uno stato di lieve disidratazione, condizione che può compromettere la capacità di concentrazione e il rendimento scolastico. Per mantenere un livello ottimale di idratazione e sostenere le funzioni cognitive, è essenziale che gli studenti assumano almeno 1,5 litri di acqua al giorno.

Fonti

Alina Drozdowska, Michael Falkenstein, Gernot Jendrusch, Petra Platen, Thomas Luecke, Mathilde Kersting, Kathrin Jansen; Water Consumption during a School Day and Children's Short-Term Cognitive Performance; 2020

Iglesia, J H Bottin, P De Miguel-Etayo, E M González-Gil, J Salas-Salvadó, S A Kavouras, J Gandy, H Martinez, S Bardosono, M Abdollahi, E Nasseri, A Jarosz, G Ma, E Carmuega, I Thiébaut, Luis A Moreno; Intake of water and beverages of children and adolescents in 13 countries; 2015

SANPELLEGRINO

Sanpellegrino è l’azienda di riferimento nel campo delle bevande non alcoliche in Italia, con acque minerali, aperitivi analcolici, bibite e tè freddi. I suoi prodotti, sintesi di benessere, salute ed equilibrio, sono presenti in 150 Paesi attraverso filiali e distributori sparsi nei cinque continenti.

Sanpellegrino, come principale produttore di acqua minerale, è da sempre impegnata per la valorizzazione di questo bene primario per il Pianeta e lavora con responsabilità e passione per garantire a questa risorsa un futuro di qualità. Un impegno che passa anche attraverso la promozione dell’importanza di una corretta idratazione: Sanpellegrino, infatti sostiene e diffonde i principi di benessere psico-fisico legati al corretto consumo di acqua, facendosi portavoce dell’“educazione all’idratazione” attraverso un programma che promuove il consumo quotidiano della corretta quantità di acqua, a seconda delle diverse esigenze e stili di vita.

Contatti:

Responsabile relazioni esterne

Gruppo Sanpellegrino

Prisca Peroni

prisca.peroni@waters.nestle.com

Tel: 02 3197.1

Ufficio Stampa MSL Italia

Marco Rivetta

marco.rivetta.ext@mslgroup.com

Tel: 02 7733 6280