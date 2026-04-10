BD introduce un'innovazione TIPS di nuova generazione per migliorare il trattamento dell'ipertensione portale in tutta l'Unione Europea

La marcatura CE e i dati dello studio clinico ARCH posizionano il Liverty™ TIPS Stent Graft come soluzione in grado di ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da malattia epatica avanzata

FRANKLIN LAKES, New Jersey, 10 aprile 2026 /PRNewswire/ -- BD (Becton, Dickinson and Company) (NYSE: BDX), azienda leader a livello mondiale nel settore della tecnologia medicale, ha annunciato oggi la richiesta di marcatura CE per il Liverty™ TIPS Stent Graft, introducendo un'innovazione nella cura dell'ipertensione portale in tutta l'Unione Europea. Progettato per ampliare le opzioni terapeutiche per i pazienti affetti da cirrosi e complicanze dell'ipertensione portale, il nostro dispositivo di nuova generazione a diametro regolabile rappresenta l'ultimo progresso di BD nelle terapie interventistiche per il trattamento delle patologie epatiche complesse. I dati sulla sicurezza e l'efficacia provenienti dallo studio clinico pivotale ARCH, che valuta il Liverty™ TIPS Stent Graft, saranno presentati per la prima volta al congresso scientifico annuale della Society of Interventional Radiology (SIR) il 12 aprile 2026.

La cirrosi rappresenta ancora una sfida impegnativa per la salute globale, con una stima di 58 milioni di persone nel mondo che convivono con la malattia, secondo i più recenti dati dello studio Global Burden of Disease.1 La cirrosi può portare a ipertensione portale, una condizione grave in grado di causare complicanze potenzialmente letali come l'emorragia da varici e l'accumulo di liquidi nell'addome o nel torace. 2 Le procedure di shunt portosistemico intraepatico transgiugulare (Transjugular intrahepatic portosystemic shunt, TIPS) contribuiscono a ridurre i sintomi causati dall'aumento della pressione portale, abbassandola e migliorando il flusso sanguigno.

Il Liverty™ TIPS Stent Graft è progettato per supportare una gestione personalizzata del paziente, con un diametro interno regolabile da 6 a 10 mm e la più ampia gamma di lunghezze di stent TIPS rivestiti attualmente disponibile. Le caratteristiche principali includono una struttura flessibile autoespandibile in nitinol e un rivestimento in ePTFE a doppio strato con impregnazione di carbonio sulla superficie interna, il tutto fornito completamente vincolato da un sistema di rilascio triassiale progettato per garantire precisione di posizionamento, controllo e facilità d'uso.

"Per i pazienti che convivono con le complicanze dell'ipertensione portale, è essenziale poter contare su opzioni terapeutiche sicure, efficaci e adattabili", ha affermato Rima Alameddine, presidente mondiale della divisione Peripheral Intervention di BD. "Con la marcatura CE del Liverty™ TIPS Stent Graft, introduciamo una soluzione innovativa e regolabile che aiuta i medici a personalizzare la terapia e a migliorare il potenziale dei risultati a lungo termine".

BD ha inoltre annunciato che i dati dello studio clinico ARCH, uno studio globale, prospettico, multicentrico e a braccio singolo che valuta la sicurezza e l'efficacia del Liverty™ TIPS Stent Graft nel trattamento delle complicanze dell'ipertensione portale, saranno presentati per la prima volta in sessione orale dal Principal Investigator (sperimentatore principale) a livello internazionale, il Prof. Ziv Haskal, MD, in occasione del congresso SIR ad aprile.

"Il Liverty™ TIPS Stent Graft rappresenta un progresso importante nella gestione dei pazienti con gravi complicanze dell'ipertensione portale", ha affermato il Dr. Haskal. "Il diametro regolabile e il design del sistema di rilascio consentono ai medici di adattare lo shunt alla fisiologia specifica del paziente, un elemento chiave per la creazione di un TIPS sicuro ed efficace. Lo studio offre i primi e unici dati prospettici che descrivono i risultati del TIPS calibrato di piccolo diametro nel trattamento di tutte le principali complicanze dell'ipertensione portale. Attendo con ansia di presentare i risultati dello studio ARCH al SIR".

Negli Stati Uniti, il Liverty™ TIPS Stent Graft è un dispositivo sperimentale il cui utilizzo è limitato dalla legge statunitense esclusivamente a fini di indagine clinica.

Informazioni su BDBD è una delle più grandi aziende al mondo specializzate esclusivamente in tecnologie medicali, con l'obiettivo di far progredire il mondo della salute™, promuovendo l'innovazione nei settori dei dispositivi medici essenziali, dell'assistenza connessa, dei sistemi biofarmaceutici e dell'interventistica. L'azienda supporta chi opera in prima linea nel settore sanitario sviluppando tecnologie, servizi e soluzioni innovative che ottimizzano le attività cliniche e migliorano l'assistenza ai pazienti. Con una presenza globale e oltre 60.000 dipendenti, BD fornisce ogni anno miliardi di prodotti che generano un impatto positivo sulla sanità mondiale. Lavorando a stretto contatto con i clienti, BD contribuisce a migliorare gli esiti clinici, ridurre i costi, aumentare l'efficacia clinica, migliorare la sicurezza ed ampliare l'accesso all'assistenza. Per ulteriori informazioni su BD, visitate il sito bd.com oppure seguiteci su LinkedIn www.linkedin.com/company/bd1/, X @BDandCo o Instagram @becton_dickinson.

________________________________1 Duo H, You J, Du S, Yu M, Wu S, Yue P, et al. Liver cirrhosis in 2021: Global Burden of Disease study. PLOS One. 2025;20(7):e0328493. doi: 10.1371/journal.pone.0328492 Carroll A, Boike JR. Tips for TIPS recipients: A patient-focused guidance on TIPS. Clin Liver Dis (Hoboken). 2024;23(1):e0091. doi:10.1097/CLD.0000000000000091

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