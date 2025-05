Beatbot consolida la sua posizione di marchio di pulizia robotica delle piscine in più rapida crescita nel settore, accelerando l'espansione negli Stati Uniti e in Europa

BERLINO, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia di punta per la pulizia robotica delle piscine, ha annunciato oggi di aver registrato una crescita record nei mercati statunitense ed europeo, consolidando la sua posizione di leader nel settore della robotica per la pulizia delle piscine. Questo traguardo giunge in concomitanza ai festeggiamenti annuali dell'azienda del Beatbot Day, che si terranno a maggio e che celebreranno l'innovazione e la fedeltà dei clienti. Con una rapida acquisizione di quote di mercato e piani per un'ulteriore espansione europea nel 2025-2026, Beatbot continua a ridefinire la manutenzione intelligente ed efficiente delle piscine.

Rapida acquisizione della leadership nella robotica per piscine di fascia alta

Nel segmento altamente competitivo dei robot pulitori per piscine di fascia alta (prodotti nella fascia di prezzo superiore a 1.400 $), Beatbot si è affermato come marchio numero 1 in meno di due anni dal suo lancio. La sua rapida ascesa ha messo in crisi i competitor tradizionali, dominando la classifica dei 50 prodotti più venduti di Amazon e la lista delle nuove uscite di Amazon, con AquaSense 2 alla guida di quest'ultima. Nonostante un prezzo notevolmente superiore a quello della concorrenza, la tecnologia avanzata, l'estetica raffinata e le prestazioni superiori di Beatbot hanno generato una richiesta senza pari.

Crescita record del mercato negli Stati Uniti e in Europa

Beatbot è ora il marchio di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello mondiale, con una trazione notevole nei mercati chiave:

Portata globale ed espansione futura

Beatbot serve già migliaia di famiglie in oltre 20 Paesi e nei prossimi anni prevede di rafforzare la propria presenza in Europa, Australia e Sud America.

"La nostra crescita negli Stati Uniti e in Europa dimostra che i clienti danno priorità alla tecnologia all'avanguardia e alle prestazioni quando si tratta di cura delle piscine", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "Mentre proseguiamo la nostra espansione verso nuovi mercati europei e non solo, ci impegniamo a fornire innovazione senza pari per la manutenzione di piscine di lusso."

Fonti: Rapporto annuale interno di Beatbot per il 2024 e Seller Sprite

Per richieste da parte dei media, contattare: eu.marketing@beatbot.com

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria insuperabile, ottenendo riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica superiore e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni), consolidando la sua leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare il modo in cui il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di prestazioni, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

