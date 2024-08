Bedding e sistemi per il riposo: un mercato in crescita sulle ali dell'e-commerce

8 agosto 2024. Quello del bedding è un settore commerciale in forte espansione, soprattutto online. Complice, in parte, la pandemia - che ha accentuato il focus sul relax domestico e sulla qualità del sonno per uno stile di vita più sano - i sistemi per il riposto (materassi, cuscini, guanciali e simili) rappresentano una categoria merceologica particolarmente gettonata presso gli utenti che fanno acquisti in rete. Questa nuova tendenza è testimoniata anche dai dati che emergono da ricerche specializzate; secondo le indagini di mercato condotte dalla Casaleggio Associati, ad esempio, il comparto "casa e arredo" (che include anche materassi, doghe e accessori per il riposo), ha superato i 3 miliardi di euro di fatturato, a fronte di una crescita superiore al 30% registrata nel 2023 rispetto all'anno precedente.

Perché si acquista più spesso online

Sono numerosi i fattori che, in misura diversa, contribuiscono alla crescita del mercato digitale dei sistemi per il riposo. Di base, vi è una maggiore propensione da parte degli utenti, già largamente abituati ad effettuare acquisti online, sebbene di altro genere. Tale propensione scaturisce, probabilmente, dalla possibilità di accedere facilmente ad un'offerta merceologica molto vasta, utilizzando semplicemente un motore di ricerca. Questo aspetto consente, di riflesso, agli utenti di confrontare i prezzi di vendita al dettaglio di uno stesso prodotto oppure di una determinata categoria di articoli.

In aggiunta, vi è un altro aspetto da considerare: il margine che separa i canali di vendita fisici da quelli digitali va facendosi via via più labile. In altre parole, non esiste più una separazione netta tra lo shopping in-store e quello online. In fase di valutazione del prodotto, l'utente si avvale in maniera ambivalente di entrambi, trasformandole così in risorse che può utilizzare nella maniera che ritiene più opportuna e a proprio vantaggio. Per fare un esempio pratico, relativo alla categoria bedding: si possono visionare doghe e materassi in negozio, per farsi un'idea 'dal vivo' degli ingombri e di altre caratteristiche, per poi finalizzare l'acquisto online, in concomitanza di sconti, offerte o per programmare con calma l'acquisto e la consegna a domicilio. Al contempo, può verificarsi il caso contrario: l'utente concretizza in-shop le valutazioni fatte tramite ricerche online tramite i siti di rivenditori specializzati.

Il caso Inmaterassi e l'integrazione tra fisico e digitale

Dal punto di vista merceologico e commerciale, il comparto dei sistemi per il riposo è tra quelli maggiormente propenso a favorire un'integrazione costruttiva tra canali di vendita differenziati. A dimostrarlo è Inmaterassi, un rivenditore specializzato che opera nel settore sia tramite uno store online (raggiungibile all'indirizzo https://www.inmaterassi.it/it/) sia avvalendosi di una sede fisica. In tal modo, l'azienda riesce a coniugare efficaciemente una consolidata presenza sul territorio con una precisa identità digitale, che in pochi anni si è imposta come una delle realtà di riferimento dell'e-commerce dei sistemi di riposo.

Il portale inmaterassi.it, infatti, figura stabilmente tra “Le stelle dell'e-commerce”, una classifica stilata annualmente dalla redazione de L'Economia, un inserto del Corriere della Sera. In particolare, nel 2024, il sito si è confermato al 13° posto nella categoria "Arredamento e decorazioni", migliorando ulteriormente il punteggio ottenuto negli anni precedenti.

Inmaterassi.it, oltre a far leva su di una decennale esperienza commerciale, sviluppa il proprio brand in funzione dell'utente finale; in particolare, garantisce prezzi competitivi abbattendo i costi intermedi tramite un approccio da filiera corta (oltre a proporre la spedizione gratuita degli articoli acquistati nello shop online). A ciò si aggiungono la qualità dei prodotti commercializzati e la trasparenza garantita ai clienti per ogni transazione; inoltre, un customer care che garantisce assistenza a 360°, sia pre che post vendita, agevola ulteriormente l'esperienza d'acquisto, favorendo la scelta del prodotto che meglio risponde a specifiche esigenze personali.

