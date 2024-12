Bergamotto di Calabria: Riconoscimento della DOP come unica strada sicura per la valorizzazione del frutto e del territorio

Roma, 10 dicembre 2024. Il Consigliere Nucera Sebastiano Santo Vice presidente del Consiglio comunale del comune di Condofuri in Provincia di Reggio Calabria e membro di Fratelli d' Italia del circolo Condofurese, cuore dell' Area Grecanica, in una nota interviene su una delle vicende più importanti legate al mondo agricolo Calabrese, in particolare del settore "Bergamotto". Nucera afferma che il bergamotto , perla dell' Area Grecanica merita il riconoscimento della Dop ed esso è l'unico percorso giusto in grado di garantire la massima tutela dell'agrume nella sua globalità al fine di valorizzarne tutti i derivati, legando indissolubilmente il prodotto al proprio territorio in tutte le fasi della produzione, agevolando la nascita di una filiera produttiva d'eccellenza.

La ragione di tale posizione è dovuta a uno strumento più efficace e idoneo per valorizzare un'eccellenza produttiva, a un forte legame con il territorio sia in termini di storicità, tradizione, ma anche per le sue peculiarità. Con la DOP tutte le operazioni connesse al bergamotto devono essere svolte nell'ambito del territorio vocato. << Da Consigliere Comunale anche in veste del mio ruolo da Vice Presidente del Consiglio del Comune che tanto amo , sarò disponibile ad affiancare tutte le associazioni agricole e consorzi di tutela dell' agrume aprendo interlocuzioni anche con le Istituzioni Locali e con il Governo, affinchè possa essere realizzato il sogno di tutti i Calabresi, rendere il Bergamotto prodotto DOP e dare una svolta importante a tutti gli agricoltori che nel nostro territorio da secoli producono questo frutto dal nettare che ha incantato anche gli Dei >> afferma Nucera Sebastiano Santo .

