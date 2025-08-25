circle x black
Bigo Live riunisce la comunità globale dei creatori in occasione del Gala di metà anno in Turchia
25 agosto 2025 | 12.22
ISTANBUL, TURCHIA - Media OutReach Newswire - 25 agosto 2025 - Bigo Live, una delle principali piattaforme di live streaming sui social a livello mondiale, è orgogliosa di presentare il tanto atteso Gala di metà anno 2025 in Turchia, che avrà luogo il 26 agosto nell'iconico Çırağan Palace Kempinski a Istanbul. All'insegna del motto "Live Beyond the Screen," il gala celebra il ruolo del live streaming nel costruire ponti tra le culture, nel supportare i creatori e nel dare origine a connessioni importanti sia online che offline.

Quale pietra miliare chiave nell'espansione di Bigo Live in tutta la Turchia e nell'intera regione, l'evento riunisce oltre 200 dei maggiori creatori e partner commerciali provenienti da più di 15 Paesi e regioni dell'Europa e dell'Asia per rendere onore a creatività e connessione. La serata renderà omaggio ad alcune delle voci più influenti e motivanti sulla piattaforma assegnando riconoscimenti prestigiosi, con premi ai vincitori nelle categorie Mid-Year GALA Family, Mid-Year GALA Influencer, Mid-Year GALA Agency, Mid-Year GALA Creator ed altri ancora. I vincitori riceveranno un trofeo appositamente disegnato insieme a gadget in edizione limitata di Bigo Live e omaggi come riconoscimento dei loro eccezionali contributi.

Il gala metterà inoltre in luce la diversità creativa della comunità globale di Bigo Live attraverso un mix vivace di musica, danza e arte performativa. I punti salienti vanno da un assolo al violino dell'artista turca nahidemusic a un pezzo vocale originale del creatore italiano _kimura. Le performance di danza di gruppo dinamica di artisti della Comunità degli Stati Indipendenti (CSI) di PERFECT (Bigo ID: 737040403), DIVA (Bigo ID: 7788ok) e MILA (Bigo ID: Miillamur) porteranno una carica di energia sul palcoscenico, mentre il creatore turco BayZarif e il suo assistente BERSSUU presenteranno un singolare numero di ventriloquia mescolando umorismo e narrativa. Un tocco di profondità verrà dato dall'appassionata interpretazione del vocalista tedesco Nissim. Pezzi di danza turca tradizionale e contemporanea completeranno il programma, aggiungendo un forte carattere locale alla presentazione globale.

"Il Gala di metà anno in Turchia è più di una celebrazione di risultati, è il riflesso del nostro impegno a promuovere una comunità di creatori stimolante caratterizzata da diversità e inclusione", ha detto un portavoce di Bigo Live. "Con questo gala si festeggia come le connessioni reali – al di là delle culture e dei confini – possono nascere e svilupparsi grazie a uno schermo."

Il gala sarà anche trasmesso in live streaming sul canale ufficiale di Bigo Live tramite la app Bigo Live, invitando un pubblico di tutto il mondo a sintonizzarsi e a partecipare tramite chat dal vivo, regali virtuali e possibilità di vincere premi. Segui Bigo Live su Facebook e Instagram per aggiornamenti e unisciti a noi nei festeggiamenti che celebrano il potere trasformativo del live streaming.

