Bitget presenta una nuova campagna con la star dell'FC Barcelona Raphinha per promuovere soluzioni crypto più smart

VICTORIA, Seychelles, 18 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, sta lanciando una nuova campagna dinamica con LALIGA, con protagonista l'elettrizzante ala dell'FC Barcelona Raphinha. La nuova collaborazione evidenzia gli innovativi prodotti di trading di Bitget, Copy trading, Launchpool e Pre-market, tracciando un intelligente parallelo tra la precisione del calcio d'élite e la strategia alla base del trading smart di criptovalute attraverso una serie di video che saranno lanciati nel corso del mese di aprile.

"Nel calcio, le decisioni prese in una frazione di secondo fanno la differenza tra un gol e un errore", ha dichiarato Jorge de la Vega, direttore esecutivo di LALIGA. "La partnership con Bitget riflette la nostra comune attenzione all'innovazione, alle prestazioni e alla strategia, sia sul campo che sui mercati".

Raphinha, che di recente ha raggiunto i 50 gol con l'FC Barcelona in questa stagione, ha condiviso questo parere: "Il calcio e il trading richiedono entrambi rapidità di pensiero e gli strumenti giusti. La piattaforma di Bitget aiuta i trader ad anticipare i tempi, proprio come facciamo noi in campo".

La campagna non riguarda solo la forza delle stelle, ma anche il coinvolgimento. Bitget organizzerà iniziative di formazione per gli utenti e sfide di trading, consentendo ai partecipanti di vincere bonus LALIGA esclusivi, tra cui i biglietti per vedere Raphinha in azione con l'FC Barcelona, leader del campionato. Considerala una tripletta di opportunità: impara, fai trading e vinci.

"Ciò che mi entusiasma di più di questa partnership non è solo il riflettore condiviso tra le crypto e il calcio, ma anche quanto questi mondi siano fondamentalmente simili. Quando Raphinha riceve la palla, elabora il posizionamento, lo slancio e le opportunità in tempo reale, proprio come un trader esperto che legge i movimenti del mercato", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

La reputazione di LALIGA nell'abbracciare la tecnologia si allinea perfettamente con la missione di Bitget di rendere il trading di criptovalute accessibile e intuitivo. Questa campagna segna l'ultimo capitolo della crescente presenza sportiva di Bitget, che ha collaborato con la leggenda del calcio Lionel Messi e con la squadra di calcio italiana Juventus. Con l'evolversi della campagna, Bitget e LALIGA mirano a ispirare i fan e i trader ad adottare un approccio più intelligente e strategico, sia nel settore crypto che altrove.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 100 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

