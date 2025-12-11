Bitget rilascia aggiornamenti per GetAgent con risposte più smart e accesso gratuito per gli utenti

VICTORIA, Seychelles, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, ha annunciato un importante aggiornamento di GetAgent, il suo assistente di trading basato sull'intelligenza artificiale. L'aggiornamento introduce un motore di risposta più flessibile, un'interfaccia utente semplificata e un significativo ampliamento delle quote di adesione, rendendo gli strumenti avanzati di trading basati sull'intelligenza artificiale più accessibili che mai agli utenti di tutti i livelli.

GetAgent, lanciato all'inizio di quest'anno, è diventato una parte fondamentale dell'esperienza di trading di Bitget, aiutando decine di migliaia di utenti a semplificare l'analisi e l'esecuzione. Il fulcro di questo aggiornamento è il sistema di risposta migliorato. GetAgent ora rileva in modo intelligente ciò che l'utente sta chiedendo, sia che desideri una rapida panoramica o un'analisi completa, e adatta automaticamente la sua risposta. Per richieste veloci, l'assistente fornisce una risposta concisa e pratica. Quando è necessario un contesto più approfondito, i trader possono attivare la modalità Ricerca con un solo tocco, generando un'analisi multidimensionale completa che include segnali tecnici, considerazioni sul rischio, dati on-chain e struttura di mercato.

A completamento dell'aggiornamento, Bitget ha aumentato in modo significativo le quote di utilizzo per tutti i livelli di abbonamento a GetAgent. Tutti gli utenti hanno ora un accesso più ampio alle richieste giornaliere, ai risultati delle ricerche e agli strumenti analitici, anche con il livello base gratuito. I membri di livello intermedio ricevono limiti giornalieri 10 volte superiori rispetto a prima, mentre i livelli premium ora godono di un accesso illimitato o quasi illimitato alle funzionalità complete di GetAgent.

Inoltre, Bitget ha riprogettato l'interfaccia di GetAgent per renderla più chiara e facile da usare. L'interfaccia utente migliorata offre una navigazione più fluida, un layout della chat più intuitivo e un accesso semplificato a rapporti di ricerca, anteprime di trading e approfondimenti sulle posizioni.

"Il trading basato sull'intelligenza artificiale sta entrando in una nuova fase e GetAgent è in prima linea in questo cambiamento. Combinando intelligence in tempo reale, ricerca in linguaggio naturale ed esecuzione completamente integrata, stiamo ridefinendo ciò che una piattaforma di trading può offrire. Questo aggiornamento ci avvicina a un futuro in cui ogni trader avrà a disposizione un assistente IA in grado di supportarlo nell'intero processo decisionale", ha affermato Gracy Chen, CEO di Bitget .

Oltre all'aggiornamento, Bitget ha recentemente introdotto AI trading camp, agenti specializzati che eseguono strategie in tempo reale con prestazioni trasparenti. Offrono agli utenti un modo semplice per esplorare diversi stili di trading e confrontare il comportamento in tempo reale tra i vari modelli, dimostrando ulteriormente il potenziale pratico delle capacità di intelligenza artificiale di GetAgent.

A proposito di Bitget

Fondato nel 2018, Bitget è il più grande Exchange Universale (UEX) al mondo, al servizio di oltre 120 milioni di utenti con accesso a milioni di token crypto, azioni tokenizzate, ETF e altri asset del mondo reale, offrendo al contempo accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum, al prezzo di XRP e ai prezzi di altre criptovalute, tutto su un'unica piattaforma. L'ecosistema si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più intelligente grazie ai suoi strumenti di trading basati sull'intelligenza artificiale, all'interoperabilità tra i token su Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain e a un più ampio accesso agli asset del mondo reale. Sul versante decentralizzato, Bitget Wallet è un'app per la finanza di tutti i giorni creata per rendere le crypto semplici, sicure e integrate nell'uso quotidiano. Con oltre 80 milioni di utenti, fa da ponte tra la blockchain e la finanza reale, offrendo una piattaforma all-in-one per acquistare/vendere, scambiare, guadagnare e spendere crypto in maniera fluida.

Bitget sta promuovendo l'adozione delle criptovalute attraverso delle partnership strategiche, come nel ruolo di Partner Crypto Ufficiale di LALIGA, il campionato di calcio più importante al mondo, nei mercati EASTERN, SEA e LATAM. In linea con la sua strategia di impatto globale, Bitget ha unito le forze con l'UNICEF per sostenere l'educazione alla blockchain di 1.1 milioni di persone entro il 2027. Nel mondo degli sport motoristici, Bitget è partner esclusivo della MotoGP™, uno dei campionati più emozionanti al mondo.

Avviso di rischio: i prezzi degli asset digitali sono soggetti a fluttuazioni e possono subire una notevole volatilità. Si consiglia agli investitori di allocare soltanto i fondi che possono permettersi di perdere. Il valore di ogni investimento può risentirne ed esiste la possibilità che gli obiettivi finanziari non vengano raggiunti o che il capitale inizialmente investito non venga recuperato. Occorre sempre richiedere una consulenza finanziaria indipendente e considerare attentamente l'esperienza e la posizione finanziaria personale. Le prestazioni passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Bitget non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite. Nulla di quanto contenuto nel presente documento deve essere interpretato come consulenza finanziaria. Per ulteriori informazioni, consulta le nostre Condizioni di Utilizzo .

