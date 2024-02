Bonaddio Michelangelo, è in Calabria l’azienda che produce gli articoli tecnici in gomma più richiesti a livello internazionale

I manufatti sono usati nel settore agricolo, del movimento terra, industriale e navale. Tre i brevetti registrati

Lamezia Terme, 16 febbraio 2024. Realizza manufatti e articoli tecnici in gomma per le maggiori imprese internazionali di diversi settori: dall’agricoltura al movimento terra, dall’edilizia alla trivellazione, alla fornitura di ricambi per ruspe e di giunti di accoppiamento. Componenti apparentemente secondarie, che determinano però il buon funzionamento di macchinari decisamente complessi e costosi. L’azienda leader per questo tipo di produzioni si trova in Calabria, nello specifico a Lamezia Terme, e basa il suo successo sull’esperienza e l’intuito del suo fondatore, Michelangelo Bonaddio, da cui prende anche il nome.

Il focus della Bonaddio, nonché il settore in cui ha iniziato a lavorare oltre trent’anni fa, è l’agricoltura. “Ogni prodotto viene realizzato con una mescola di gomma particolare, per rispondere al meglio alla specifica esigenza del costruttore del macchinario” racconta Bonaddio, che cita l’esempio delle macchine scuotitrici per la raccolta delle olive: “Per non rovinare le piante è necessario utilizzare una gomma che sia morbida nel momento in cui entra a contatto con il tronco, ma capace di indurirsi appena prima di scuoterlo per evitare che si danneggi”.

Il segreto del successo della Bonaddio sta nella qualità degli attrezzi realizzati e nelle intuizioni che hanno portato Michelangelo ha ideare centinaia di soluzioni, tre delle quali costituiscono brevetti. Si tratta, nello specifico, di raccoglitori manuali di olive, nocciole, pistacchi e altri frutti caduti naturalmente a terra. “La raccolta avviene tramite piccoli chiodini gommati che catturano il frutto senza danneggiarlo - afferma Bonaddio – Lo strumento è facile da utilizzare, leggero e pratico e permette di raccogliere i frutti velocemente e senza affaticarsi”.

Aspetto particolarmente gradito ai clienti di tutto il mondo è poi la disponibilità dell’azienda calabrese a lavorare anche su piccoli ordini, se non addirittura per realizzare pezzi unici. “Lavoriamo con i principali costruttori del settore, realizzando prodotti esclusivi per ciascuno di loro, con la garanzia della massima riservatezza” aggiunge l’imprenditore, che individua il punto di forza della propria attività nella scelta di affidarsi non solo alla sua esperienza maturata sul campo, ma anche al “confronto continuo con le imprese costruttrici e con i chimici che si occupano della gomma”. Nascono così gli articoli tecnici in gomma più apprezzati a livello internazionale.

Contatti: https://www.bonaddio.it/