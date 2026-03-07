Bybit e Tether approfondiscono la collaborazione strategica con "Golden Season", offrendo agli investitori in criptovalute stabilità garantita dall'oro

DUBAI, EAU, 7 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Mentre i mercati degli asset digitali affrontano una rinnovata volatilità e il sentiment degli investitori diventa cauto, Bybit e Tether, la più grande azienda nel settore degli asset digitali, hanno annunciato oggi un'espansione della collaborazione incentrata sull'oro tokenizzato, lanciando l'iniziativa congiunta "Golden Season" con oltre 1 milione di dollari in premi garantiti dall'oro.

Il programma si basa sulla collaborazione di lunga data delle due aziende in materia di liquidità, infrastrutture stablecoin e tokenizzazione degli asset, riflettendo un'attenzione comune nel fornire stabilità e valore reale agli investitori in criptovalute durante i periodi di turbolenza dei mercati.

Al fianco degli utenti nei momenti che contano

Con il Fear & Greed Index di criprovalute che ha recentemente toccato livelli di paura estrema e il bitcoin che viene scambiato ben al di sotto dei massimi recenti, crediamo che sia il momento giusto per trovare soluzioni che aiutino gli investitori a proteggere il capitale pur rimanendo sui mercati digitali.

"Il vero banco di prova di una piattaforma non è il suo rendimento nei mercati rialzisti, ma il modo in cui supporta gli utenti quando i mercati cambiano", ha dichiarato Helen Liu, co-CEO di Bybit. "Grazie alla nostra collaborazione con Tether, stiamo portando l'affidabilità dell'oro nell'ecosistema degli asset digitali, offrendo alla nostra community modi pratici per cercare stabilità e rendimenti costanti in attesa che i mercati si riprendano".

Bybit e Tether stanno creando in modo proattivo opportunità per gli utenti per proteggere il capitale, ottenere rendimenti sostenibili e accedere a uno degli asset di riserva di valore più affidabili al mondo: l'oro. "Abbiamo assistito a una crescente domanda di prodotti stabili e redditizi in un contesto di volatilità del mercato, con milioni di utenti che si stanno spostando verso portafogli diversificati che includono asset reali tokenizzati", ha aggiunto Helen.

La Golden Season è quella fede nell'azione: invece di aspettare che le condizioni migliorino, "crediamo che ciò di cui i nostri utenti hanno più bisogno in questo momento sia la stabilità", ha affermato Helen. "I mercati si riprenderanno, non ne abbiamo dubbi. Ma, nel frattempo, la nostra responsabilità è quella di allentare la pressione, fornire percorsi concreti per rendimenti costanti e assicurarci che la nostra community sappia che Bybit è al loro fianco. La Golden Season con Tether è esattamente questo: la stabilità e il potenziale rialzista dell'oro, resi accessibili a ogni investitore in criptovalute, proprio quando più ce n'è bisogno".

Una visione condivisa per asset reali tokenizzati

Il token XAUT di Tether, garantito dall'oro, è garantito 1:1 dall'oro fisico conservato nei caveau svizzeri, offrendo agli investitori digitali l'esposizione a uno degli asset di riserva di valore più affidabili al mondo senza uscire dall'ecosistema delle criptovalute.

Bybit punta ad approfondire l'integrazione di XAUT nei prodotti di trading, risparmio e rendimento strutturato sulla sua piattaforma, insieme a iniziative più ampie sulle stablecoin previste per il 2026.

Perché proprio l'oro, perché proprio adesso

Gli analisti sottolineano che l'oro ha sovraperformato molte classi di attività nell'ultimo anno, a causa delle preoccupazioni sull'inflazione e dell'incertezza geopolitica[1]. Bybit ha affermato che il comportamento degli utenti si sta spostando verso la conservazione del capitale e la diversificazione dei rendimenti, rendendo l'oro tokenizzato un ponte naturale tra i tradizionali asset rifugio e i mercati digitali.

La "Golden Season" offrirà premi di trading, incentivi di referral e pool di rendimenti a tempo limitato collegati a XAUT, pensati per incoraggiare una diversificazione responsabile del portafoglio piuttosto che il trading speculativo.

Più che una semplice campagna

"Entrambe le aziende condividono l'impegno verso la trasparenza, la resilienza e la tutela degli utenti", ha affermato Helen. "La Golden Season è solo un passo avanti nella costruzione comune di un sistema finanziario digitale più stabile e inclusivo".

Bybit ha pianificato di introdurre fino a 10 milioni di dollari in prodotti di rendimento aggiuntivi collegati a stablecoin e RWA a marzo, ampliando ulteriormente le opzioni per gli investitori che cercano un reddito costante durante i periodi di incertezza dei mercati.

