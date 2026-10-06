/C O R R E C T I O N -- Piramal Pharma Solutions/

Nel comunicato stampa Piramal Pharma Solutions inaugura un nuovo laboratorio di microbiologia presso lo stabilimento di Lexington, Kentucky, diffuso il 6 ottobre 2026 da Piramal Pharma Solutions tramite PR Newswire, la società ci informa che sono state apportate delle modifiche alla didascalia che accompagna la prima immagine. Di seguito il comunicato completo e corretto:

Piramal Pharma Solutions inaugura un nuovo laboratorio di microbiologia presso lo stabilimento di Lexington, Kentucky, dedicato ai farmaci iniettabili sterili

MUMBAI, India, 6 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions («PPS»), una delle principali organizzazioni globali di sviluppo e produzione farmaceutica conto terzi (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) e parte di Piramal Pharma Ltd. («PPL») (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), ha inaugurato un nuovo laboratorio di microbiologia presso il proprio stabilimento di Lexington, nel Kentucky, dedicato alla produzione di farmaci iniettabili sterili. La nuova struttura rappresenta una tappa importante del progetto di ampliamento da 85 milioni di dollari attualmente in corso presso il sito di Lexington, volto a potenziare la capacità produttiva su scala commerciale e migliorare l'efficienza operativa. Il nuovo laboratorio è entrato in uso per le attività GMP di routine l'11 settembre 2026 e, poco dopo, la nuova area per le prove di sterilità ha ottenuto l'approvazione condizionata. Il laboratorio è così diventato uno dei primi elementi principali del progetto di ampliamento a entrare in funzione. Il completamento dell'intero ampliamento produttivo è previsto entro la fine del 2027.

Il nuovo laboratorio porta a oltre tre volte la superficie precedentemente disponibile per le analisi microbiologiche presso il sito, consentendo una migliore organizzazione delle attività e offrendo capacità aggiuntiva per sostenere la crescita futura. I nuovi spazi comprendono tre cabine di sicurezza biologica aggiuntive, che permettono a PPS di eseguire più analisi contemporaneamente e di ridurre i tempi di attesa dei campioni. Tutti gli incubatori sono stati inoltre trasferiti nel nuovo laboratorio, razionalizzando ulteriormente il flusso di lavoro e migliorando il monitoraggio e l'accessibilità durante le attività analitiche.

Uno degli elementi principali della nuova struttura è l'area dedicata alle prove di sterilità, realizzata con un ambiente di fondo di Grado C. Si tratta di un importante miglioramento rispetto alla precedente area non classificata. Al centro dell'area si trova un isolatore completamente integrato di Grado A per le prove di sterilità, che raddoppia la capacità del sito e consente di processare contemporaneamente più campioni. Il nuovo isolatore supporta sia metodi di filtrazione aperti sia sistemi chiusi, offrendo maggiore flessibilità e consentendo di rispondere a una gamma più ampia di requisiti analitici dei diversi prodotti. L'area è inoltre dotata di sistemi passanti integrati per trasferire i campioni direttamente dall'area produttiva al laboratorio, riducendo il rischio di contaminazione e contribuendo a preservare l'integrità del prodotto.

Grazie a questi interventi, i tempi di analisi dovrebbero ridursi fino al 50%, con conseguente accelerazione del rilascio dei lotti, riduzione dei colli di bottiglia e maggiore fluidità nel passaggio dei programmi dalla fase clinica alla produzione commerciale. La nuova infrastruttura rafforza inoltre le misure di controllo della contaminazione e le garanzie di sterilità del sito. L'aumento della capacità contribuisce al tempo stesso a ridurre i rischi di interruzione delle forniture e prepara lo stabilimento a soddisfare la domanda prevista su scala commerciale.

«Il nuovo laboratorio di microbiologia rappresenta una tappa importante nel percorso di ampliamento del nostro sito di Lexington», ha dichiarato Nathan Richardson, Vicepresidente e Responsabile del sito di Lexington di Piramal Pharma Solutions. «Potenziando le nostre capacità nelle prove di sterilità e nei controlli microbiologici di qualità, rafforziamo ulteriormente la nostra capacità di offrire ai clienti servizi affidabili, tempestivi e di elevata qualità lungo l'intero ciclo di vita del prodotto. Questo investimento conferma il nostro costante impegno verso l'eccellenza operativa, la sicurezza dei pazienti e la crescita futura della produzione di farmaci iniettabili sterili presso il sito di Lexington».

Il nuovo laboratorio di microbiologia consolida la posizione di PPS come operatore di riferimento nel settore dei farmaci iniettabili sterili e rafforza la capacità del sito di Lexington di offrire, a clienti attivi nello sviluppo di farmaci a piccole molecole, bioconiugati e peptidi, servizi affidabili, di elevata qualità e orientati alla sicurezza dei pazienti in tutto il mondo.

Informazioni su Piramal Pharma SolutionsPiramal Pharma Solutions (PPS) è un'organizzazione di sviluppo e produzione farmaceutica conto terzi (CDMO) che offre soluzioni integrate di sviluppo e produzione lungo l'intero ciclo di vita del farmaco. PPS serve i propri clienti attraverso una rete globale integrata di stabilimenti situati in Nord America, Europa e Asia. Questa presenza consente all'azienda di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di nuovi farmaci, servizi di sviluppo dei processi e sviluppo farmaceutico, fornitura di materiali per sperimentazioni cliniche, produzione e fornitura commerciale di principi attivi farmaceutici (API) e forme farmaceutiche finite. Offriamo anche servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di API altamente potenti, anticorpi coniugati, riempimenti/confezionamenti in condizioni sterili, servizi e prodotti con l'utilizzo di peptidi nonché potenti prodotti farmaceutici solidi per somministrazione per via orale. PPS offre inoltre servizi specialistici quali lo sviluppo e la produzione di principi attivi ad alta potenza, coniugati anticorpo-farmaco, riempimento e finitura in condizioni sterili, prodotti e servizi a base di peptidi e forme farmaceutiche solide orali ad alta potenza.

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About Piramal Pharma LimitedPiramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), offre un portafoglio di prodotti e servizi differenziati attraverso i suoi 17 impianti di sviluppo e produzione a livello mondiale e una rete globale di distribuzione in più di 100 Paesi. PPL include Piramal Pharma Solutions (PPS), un'azienda integrata di sviluppo e produzione a contratto, Piramal Critical Care (PCC), un'azienda di farmaci generici complessi per ospedali e la divisione Piramal Consumer Healthcare, che vende prodotti da banco e per il wellness. Inoltre, una delle aziende consociate di PPL, Abbvie Therapeutics India Private Limited, una joint venture tra Abbvie e PPL, è emersa come uno dei leader di mercato nell'ambito delle terapie oftalmologiche nel mercato farmaceutico indiano.

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