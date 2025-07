Calciomercato – Chiesa vuol tornare in Italia, Milan in pole ma occhio alla Roma: l’esterno azzurro alla corte di Gasp a 3,50 su Sisal.it

Roma, 16 luglio 2025 – La stagione che precede il Mondiale di calcio, si sa, è sempre vista con un occhio di riguardo dai calciatori. Chi si vuole mettere in mostra e chi sogna di rilanciarsi: tutti con un unico obiettivo, strappare la convocazione per la rassegna iridata. Federico Chiesa fa sicuramente parte di quel novero di atleti che in America sognano di andare. Protagonista della vittoria dell’Italia agli Europei del 2021, il figlio di Enrico non si è più espresso ai livelli di quel periodo e l’esperienza inglese al Liverpool gli ha regalato meno gioie di ciò che sperasse. Un ritorno in Serie A, quindi, sta prendendo forma con le big del nostro campionato che potrebbero darsi battaglia per riportarlo a casa. Al momento, secondo gli esperti Sisal, il Milan appare favorito per Chiesa, a 2,50, nonostante in quella posizione giochi Rafa Leao, da subito al centro del progetto tecnico di Max Allegri. L’ex Fiorentina e Juventus, però, potrebbe trovare molto spazio nel corso della stagione, con un tecnico che conosce bene, soprattutto se la stella portoghese non dovesse rispettare le aspettative.

Il Diavolo, però, deve fare attenzione alle sirene che giungono da Trigoria perché Gasp e la Roma potrebbero garantire una titolarità che, in questa annata, farebbe tutta la differenza del mondo. Non è un mistero, infatti, che i giallorossi, in quella parte del campo, siano scoperti, avendo a disposizione il solo El Shaarawy, visto che i fantasisti in organico dell’ex tecnico atalantino sono tutti mancini: Dybala, Soulé, Baldanzi. Vedere Chiesa esultare all’Olimpico si gioca a 3,50.

L’Inter e la Juventus sono appaiate in quota a 7,50 ma entrambe sembrano vie al momento difficili da percorrere: Chivu ha bisogno di un esterno a tutta fascia che dia il cambio a Dimarco mentre Tudor non è molto incline agli esterni offensivi a meno che non si convertano ad altri ruoli.

Parte leggermente più indietro l’Atalanta: la Dea, nella porzione di campo dove agisce Chiesa, è blindatissima con Lookman il quale però è entrato nel mirino sia di Inter che di Napoli. Se il funambolo anglo-nigeriano dovesse salutare Bergamo, ecco che il matrimonio potrebbe diventare realtà: Federico nuovo idolo del Gewiss Stadium pagherebbe 9 volte la posta.

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.