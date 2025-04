Carlà Lab: “Il bonus bollette non è la soluzione, servono investimenti in autonomia energetica”

Ivan Carlà, founder dell’azienda leccese specializzata in fotovoltaico ed efficientamento energetico, spiega perché puntare sulle fonti rinnovabili per contrastare il caro energia e garantire risparmio a famiglie e imprese

Lecce, 15/04/2025



Negli ultimi mesi, l’aumento delle bollette energetiche ha messo a dura prova molte famiglie italiane. Per offrire un sostegno immediato, il governo ha introdotto un bonus temporaneo destinato ai nuclei con un ISEE inferiore ai 25.000 euro. Una misura di aiuto che, sebbene utile nel breve termine, viene considerata dagli esperti solo un intervento palliativo che non affronta le cause strutturali del problema.

"Per risolvere alla radice la questione rincaro bollette, bisogna guardare al futuro e investire in autonomia energetica", afferma Ivan Carlà, founder di Carlà Lab Srl , azienda leader leader nel settore del fotovoltaico e dell’efficientamento energetico, con sede a Lecce . "Non possiamo pensare di affrontare il problema solo con misure tampone, dobbiamo puntare su energie rinnovabili e soluzioni a lungo termine che garantiscano risparmio e sostenibilità ambientale ”, prosegue.

Carlà Lab nasce 17 anni fa come realtà specializzata in impiantistica, per poi evolversi e concentrarsi, a partire dal 2020, nel mercato del Fotovoltaico, Climatizzazione, Sistemi Ibridi Integrati, con tecnologie sostenibili di ultima generazione. Con sede nella zona industriale di Lecce, l’azienda si rivolge a privati, imprese e pubbliche amministrazioni, offrendo soluzioni su misura per ottimizzare i consumi. "Operiamo con una rete commerciale che copre tutto il Centro-Sud, da Roma in giù, e a breve inaugureremo una nuova sede commerciale nel Nord Italia, per essere ancora più capillari sul territorio", spiega Carlà. L’efficientamento energetico è il cuore del loro operato, le soluzioni Carlà Lab spaziano dall’ installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici, fino a sistemi a pompa di calore . "Non ci limitiamo a vendere prodotti, ma costruiamo percorsi personalizzati per ogni cliente , partendo da un sopralluogo, per poi passare all’analisi delle abitudini di consumo tramite le bollette, delle effettive esigenze energetiche e dell’esposizione solare dell’immobile. È un vero e proprio studio di fattibilità che permette di individuare la soluzione più efficace per ogni realtà , massimizzando il risparmio e l’efficienza", aggiunge il founder.

Carlà Lab Srl è un punto di riferimento del centro-sud Italia, nel settore dell’energia rinnovabile, ma anche un partner strategico per le aziende che vogliono investire in soluzioni sostenibili. Grazie a una collaborazione con Federaziende, l ’ impresa pugliese offre consulenza specializzata in finanza agevolata, supportando imprese e privati nell’accesso a incentivi come il MiniPIA o il noleggio operativo. "Con i nostri servizi di consulenza facciamo capire a imprenditori e privati, che investire in energia pulita è una scelta etica, ma anche un ’ opportunità concreta di crescita e ottimizzazione dei costi . Effettivamente, le aziende che si affidano a noi, non solo riducono il loro impatto ambientale, ma migliorano anche la loro competitività sul mercato", sottolinea Carlà.

L’impresa leccese conta su un team di 13 professionisti altamente qualificati e collabora con alcuni dei marchi più prestigiosi del settore, come Unical, Fox, Ferroli e Afore, con i quali è costantemente impegnata in percorsi di formazione e aggiornamento per offrire soluzioni sempre all’avanguardia. "Essere allineati con le migliori tecnologie disponibili è fondamentale per garantire ai nostri clienti il massimo delle prestazioni e dell’affidabilità", afferma Carlà.

La transizione energetica non è più una scelta rimandabile, ma una necessità per il futuro delle imprese e delle famiglie italiane. Puntare sulle fonti rinnovabili e sull’efficientamento significa guardare avanti con consapevolezza, trasformando il problema del caro energia in un’opportunità di crescita e innovazione.

