Centro Servizi Investigativi, Di Venosa: “Tradimenti d’estate: boom di infedeltà durante le vacanze separate”

Roma, 17/07/2025 - Con l’arrivo dell’estate, si entra in un’atmosfera di leggerezza e libertà tanto attesa durante l’inverno, un clima che però sembra essere anche terreno fertile per l’infedeltà coniugale. Infatti, le vacanze separate per poter far fare più giorni di vacanza ai figli portano spesso ad un rischio di scelte impulsive che possono minare la stabilità del matrimonio. A lanciare l’allarme è Fabio Di Venosa, amministratore delegato del Centro Servizi Investigativi, investigatore privato con oltre 30 anni di esperienza sul campo.

“Con la bella stagione – spiega Di Venosa – le persone si sentono più libere mentalmente e il bisogno di leggerezza le spinge a cercare ‘altro’. Nelle ultime settimane registriamo, non a caso, un aumento esponenziale di richieste per dimostrare l’infedeltà del partner”.

Una tendenza sempre più diffusa è quella di dividere le ferie tra i membri della famiglia. Per ragioni logistiche, soprattutto per chi ha figli, o anche economiche, capita spesso che il padre faccia una settimana con i figli, seguita da una settimana in cui tocca alla madre, lasciando così momenti in cui il partner resta da solo a casa.

“Questa nuova gestione delle vacanze – spiega Di Venosa – crea finestre di libertà insospettate: chi resta in città ha la casa libera, meno impegni familiari e spesso approfitta di questa condizione per avventure clandestine. Soprattutto le grandi città d’estate, svuotate e più anonime, diventano il palcoscenico ideale per l’infedeltà”.

In un momento così delicato, Fabio Di Venosa consiglia di fare attenzione ai segnali di un possibile tradimento. Il suo approccio, maturato in anni di esperienza, è pragmatico: “Fidarsi è giusto, ma verificare è fondamentale. Chi ha dubbi – conclude Fabio Di Venosa – dovrebbe agire prima della partenza, o comunque prima che la situazione sfugga di mano.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso: è meglio intervenire subito e rivolgersi a professionisti in grado di raccogliere prove concrete e valide anche in sede giudiziaria. L’infedeltà non si combatte con la gelosia, ma con la consapevolezza e, se necessario, con le prove”.

Il Centro Servizi Investigativi, con sede a Milano e Roma, offre consulenze riservate con investigatori esperti che operano nel rispetto della legge e della privacy, vantando una lunga esperienza su questi casi specifici.

