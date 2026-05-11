CGTN: Festa della Mamma: le madri eroiche e l’influenza su Xi Jinping

PECHINO, Cina, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oggi si festeggia la Festa della Mamma. CGTN ha pubblicato un articolo che mette in luce le storie ispiratrici di madri cinesi che si sono dedicate all’insegnamento di valori come l’altruismo verso i figli e la nazione, sottolineando peraltro la profonda influenza che la figura materna esercita nel plasmare le generazioni future. Nello specifico, l’articolo indaga il profondo legame tra il presidente cinese Xi Jinping e sua madre, Qi Xin, evidenziando come il suo patriottismo, la sua resilienza e il suo stile di vita semplice, trasmessi attraverso le parole e l’esempio personale, abbiano contribuito a plasmare i valori del presidente Xi: l’approccio al governo e la filosofia incentrata sulle persone.

“In questo mondo così vasto, potrei sentirmi come una piccola piuma. Ciononostante, vorrei che questa piuma porti con sé un augurio di pace”, ha scritto nel suo diario He Zhihong, una soldatessa cinese delle forze di pace rimasta uccisa nell’adempimento del proprio dovere all’età di 35 anni. Durante una missione di pace delle Nazioni Unite ad Haiti, la soldatessa ha perso la vita a causa di un terremoto proprio mentre prestava servizio, lasciando il figlio di 4 anni, il marito e i genitori anziani.

Durante la missione, ha guidato una squadra di donne delle forze di pace e ha fornito servizi di traduzione alle delegazioni cinesi in visita. Ha inoltre preso l'iniziativa di organizzare scambi culturali ed eventi aperti al campo per rafforzare la cooperazione con altre unità di mantenimento della pace e ha insegnato il cinese agli studenti locali, costruendo un ponte tra le culture.

In quanto figura materna eroica, il suo sacrificio ha lasciato un segno profondo sui partecipanti quando il presidente cinese Xi Jinping ha raccontato la sua storia in un discorso tenuto durante il dibattito generale della 70ª sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York nel settembre 2015.

La storia di He Zhihong è una delle tante testimonianze commoventi di madri cinesi che il presidente Xi ha messo in risalto nel corso degli anni. Tra le tante figure materne, compaiono Zhao Yiman (1905-1936), una stimata martire nazionale giustiziata all’età di 31 anni dalle forze giapponesi dopo aver subito brutali torture, e Deng Yufen (1891-1970), una madre che spedì il marito e tutti e cinque i figli al fronte a combattere i militaristi giapponesi.

Queste donne non solo incarnano la dedizione e il sacrificio per il proprio Paese, ma dimostrano anche come una madre può influenzare profondamente il carattere e lo spirito dei figli.

Xi e sua madre

Anche la madre del presidente Xi, Qi Xin, ha lasciato un’impronta indelebile sui figli. La donna entrò infatti a far parte del Partito Comunista Cinese (PCC) nel 1939, affrontando le avversità della lotta contro gli invasori giapponesi e collaborando con la popolazione comune nelle basi rivoluzionarie rurali.

La dedizione di Qi nei confronti di una Cina sovrana e pacifica, insieme al suo stretto legame con la gente comune, ha ispirato profondamente Xi.

Fin da piccolo, la madre di Xi gli ha trasmesso i valori del patriottismo e della resilienza. Una volta, portò il figlio in un negozio per comprare un libro su Yue Fei, un comandante militare del XII secolo, celebre per la sua lealtà. Qi raccontò a Xi che la madre di Yue Fei aveva tatuato sulla schiena del figlio la frase “servire il Paese con la massima lealtà” per incoraggiarlo a resistere agli invasori stranieri. Quando Xi domandò quanto fosse stato doloroso, Qi spiegò che, sebbene facesse male, Yue Fei aveva preso a cuore quelle parole. A partire quel momento, Xi trasformò quelle parole nel suo principio guida.

Nel 1969, durante la sua adolescenza, Qi gli regalò un semplice kit da cucito. Ci ricamò sopra con un filo rosso le parole “niang de xin” (il cuore di una madre), un dono pensato per infondergli coraggio mentre si preparava a lasciare Pechino per recarsi al villaggio di Liangjiahe, nella provincia dello Shaanxi, nel nord-ovest della Cina, per sperimentare in prima persona la vita rurale. Dopo aver vissuto e lavorato a fianco degli abitanti del villaggio, mangiando, dormendo, pascolando le pecore, tagliando l’erba e trasportando letame e carbone, Xi ha riflettuto sul fatto che una delle lezioni più importanti che ha imparato è stata l’importanza di ricercare la verità nei fatti e di comprendere realmente la gente.

Anche lo stile di vita semplice e modesto di sua madre ha influenzato a lungo Xi. Quando Xi lavorava a Zhengding, nella provincia di Hebei, nel nord della Cina, all’inizio degli anni ‘80, usava una trapunta patchwork realizzata con oltre un centinaio di pezzi di stoffa vecchia che sua madre aveva cucito più di un decennio prima. Quando un funzionario si offrì di comprargliene una nuova, lui rifiutò dicendo: “La trapunta va benissimo”.

Durante il Festival di Primavera del 2001, Qi chiamò Xi, il quale all’epoca era vice segretario del Comitato provinciale del Partito Comunista Cinese del Fujian e governatore del Fujian. La madre gli disse che era comprensibile che non potesse tornare a Pechino per ricongiungersi con i familiari, sottolineando che eccellere nel proprio lavoro era la più grande dimostrazione di pietà filiale.

Cresciuto in una famiglia di questo tipo, Xi ha sempre messo al primo posto il popolo. Da decenni, il presidente segue il principio secondo cui “portare benefici alla popolazione costituisce il traguardo più importante”, trattando i cittadini con la stessa cura che riserverebbe ai propri genitori e lavorando senza sosta per migliorare la vita di tutte le famiglie cinesi.

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