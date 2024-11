Changan LCV svela la nuova strategia del brand, aprendo la strada a una nuova era digitale di tecnologia per veicoli commerciali intelligenti basati su nuove energie

GUANGZHOU, Cina, 17 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il 15 novembre Changan LCV ha tenuto un evento di lancio della strategia del suo marchio, accelerando la sua trasformazione in un brand digitale di tecnologia per veicoli commerciali intelligenti basati su nuove energie, con l'obiettivo di diventare un marchio di veicoli di livello mondiale.

In occasione dell'evento Changan LCV ha presentato la sua prima architettura nativa digitale intelligente per veicoli commerciali a nuova energia, K01, che sfrutta vantaggi tecnologici quali "disaccoppiamento up-down, separazione software e hardware, creazione di integrazione veicolo-cloud", offrendo agli utenti tre nuovi vantaggi chiave: "tecnologia intelligente, massima efficienza e servizio rapido".

Rispetto alle architetture tradizionali, la piattaforma K01 riduce il ciclo di sviluppo del veicolo di un anno e i costi energetici dell'80% oltre ad abbassare i costi operativi. Inoltre aumenta l'efficienza produttiva dei veicoli del 30%, mentre il design a pianale ribassato e la disposizione compatta massimizzano il volume di carico. La batteria "Golden Shield" può essere ricaricata rapidamente in 15 minuti, garantendo un'autonomia di oltre 200 chilometri. Il design modulare è flessibile e personalizzabile, con un telaio perfettamente orizzontale adatto a vari tipi di veicoli – auto leggere, camion e pick-up. La piattaforma K01 è aperta al settore e promuove lo sviluppo collaborativo e opportunità reciprocamente vantaggiose per l'intera catena del valore.

Guardando al futuro, Changan LCV punta a essere all'avanguardia nel mercato dei veicoli commerciali in Cina e a diventare uno dei primi cinque player mondiali entro il 2030, collaborando con gli utenti per guidare il futuro del "marchio digitale di tecnologia per veicoli commerciali intelligenti basati su nuove energie".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2558874/image_5028817_21967125.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/changan-lcv-svela-la-nuova-strategia-del-brand-aprendo-la-strada-a-una-nuova-era-digitale-di-tecnologia-per-veicoli-commerciali-intelligenti-basati-su-nuove-energie-302307718.html