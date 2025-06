Chiara Alzati rivoluziona il Public Speaking: con kIAra™ l’AI diventa alleata dell’autenticità

Un nuovo approccio che unisce intelligenza artificiale e formazione umana Milano, 9 giugno 2025. Siamo in un’epoca in cui la comunicazione è sempre più digitale e paradossalmente diventa sempre più difficile comunicare dal vivo in modo autentico ed efficace. Il Public Speaking, oggi più che mai, è una competenza centrale nel mondo professionale, eppure, come sottolinea Chiara Alzati, esperta di comunicazione efficace e fondatrice della Chiara Alzati Srl, è ancora troppo spesso trascurato. «Il vero ostacolo non è la mancanza di volontà, ma la mancanza di tempo e di strumenti personalizzati per allenarsi davvero – spiega Chiara Alzati, Corporate Public Speaking Trainer e ideatrice del Metodo Parlare Chiaro® – Negli ultimi anni ho sentito dire da tantissime persone: ‘Chiara, vorrei averti sempre in tasca’. Una frase che mi ha fatto riflettere… e agire».

Proprio da questa riflessione nasce kIAra™, la prima coach virtuale per il public speaking basata sul Metodo Parlare Chiaro® sviluppato da Alzati attraverso anni di formazione sul campo, sette libri, centinaia di video e articoli pubblicati anche su testate internazionali come Harvard Business Review e Forbes.

Come spiega Alzati: «kIAra non è un semplice assistente né un generatore automatico di testi. È uno strumento pensato per aiutarti a fare chiarezza: sugli obiettivi, sul pubblico, sui messaggi chiave. Ti accompagna nel dare struttura alle idee e nel costruire una comunicazione autentica. Non fa il lavoro al posto tuo: stimola il pensiero critico e trasversale, la consapevolezza e — soprattutto — l’autonomia comunicativa». Il punto di forza di kIAra™ è quindi delegare le fasi più meccaniche della preparazione alla AI per poter investire tempo e attenzione su ciò che nessuna macchina può sostituire: la connessione umana, l’empatia, la capacità di ‘sentire’ il pubblico. Chiara Alzati cita un esempio concreto: «Una manager che seguo da tempo doveva parlare in un panel internazionale in inglese. Mi ha detto: ‘Ho sempre poco tempo e lo spendo tutto a preparare le risposte. Alla fine, non sono soddisfatta né di cosa dico né di come lo dico.’ Dopo aver integrato kIAra™ nel suo percorso formativo con me, ha potuto concentrarsi sull’allenamento vero. Il giorno dell’evento ha parlato con voce stabile, centratura e presenza. Finalmente soddisfatta».

kIAra™ si presenta come un nuovo modello formativo: continuo, umano, potenziato. È pensata come parte integrante di percorsi più ampi, che uniscono giornate in presenza, sessioni online e attività guidate in autonomia. Un ponte concreto tra aula e vita reale. «Stiamo superando l’idea che la formazione sia un evento isolato. Serve continuità, modularità, personalizzazione. E, in questo, l’AI può essere un’alleata straordinaria, a patto di usarla con etica e visione didattica. L’AI non deve sostituire la relazione, ma facilitarla. Non deve uniformare, ma liberare espressione. Non deve ridurre il formatore a un algoritmo, ma potenziarne la forza trasformativa e dare più spazio all’autenticità», conclude Alzati.

Chiara Alzati, campionessa europea di Public Speaking 2020, è fondatrice della Chiara Alzati Srl. Il suo Metodo Parlare Chiaro® si sviluppa in tre fasi — strategia, preparazione e allenamento — e viene scelto ogni giorno da professionisti dei settori finanziario, medico, informatico e corporate per trasformare anche i contenuti più complessi in messaggi chiari, autorevoli e memorabili.

Contatti:

Metodo Parlare Chiaro

https://parlarechiaro.com/



A cura di: Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi