China Eastern Airlines firma 23 accordi di approvvigionamento e svela le ultime innovazioni alla 9ª edizione della CIIE

China Eastern Airlines

SHANGHAI, Nov. 14, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) --

China Eastern Airlines (CEAir) ha firmato 23 accordi di approvvigionamento con fornitori internazionali e presentato nuove tecnologie e attrezzature per l’aviazione alla 9ª edizione della China International Import Expo (CIIE), tenutasi a Shanghai dal 5 al 10 novembre.

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Presente per il nono anno consecutivo, CEAir continua a ricoprire il ruolo di senior partner, vettore aereo designato, fornitore di servizi e acquirente.

Durante l’edizione di quest’anno della fiera, CEAir ha firmato accordi di approvvigionamento per un valore di 540 milioni di dollari con 15 fornitori provenienti da otto Paesi e regioni. Gli accordi riguardano motori aeronautici, materiali per l’aviazione, carburante per jet e catering di bordo, solo per citare alcuni settori.

La compagnia aerea ha firmato un accordo per l’acquisto di motori di ricambio con CFM International e ha effettuato ordini di materiali aeronautici presso Collins Aerospace e Honeywell per sostenere un’operatività sicura, sostenibile ed efficiente della propria flotta.

I motori LEAP che saranno forniti da CFM International sono dotati di pale della ventola in materiale composito intrecciato in 3D, ugelli del carburante realizzati tramite produzione additiva e camere di combustione a miscela magra di seconda generazione. Possono contribuire a ridurre le emissioni di carbonio e il consumo di carburante dal 15 al 20%, abbattendo al contempo l’impronta acustica del 75% rispetto alla generazione precedente.

CEAir ha inoltre firmato accordi con Panasonic Avionics e Boeing per portare avanti l’ammodernamento delle cabine dei propri aeromobili Boeing 777-300ER.

Anche gli approvvigionamenti alimentari rappresentano un punto di forza dei nuovi accordi siglati da CEAir, con acquisti che spaziano dai pasti di bordo ai prodotti freschi provenienti dall’estero.

La compagnia aerea ha firmato un accordo con SATS, società con sede a Singapore, che dovrebbe continuare a fornire i pasti di bordo per i voli internazionali di CEAir in partenza da Singapore, Delhi, Malé e Manila.

CEAir ha inoltre presentato all’esposizione le proprie innovazioni nel campo delle attrezzature di supporto a terra e delle infrastrutture aeroportuali.

In particolare, ha fatto il suo debutto un trattore portabagagli intelligente a guida autonoma. Il veicolo completamente elettrico si collega a una piattaforma di smistamento intelligente, che assegna automaticamente i compiti e adatta i percorsi in base agli orari dei voli e alle variazioni delle piazzole di sosta degli aeromobili.

Esposti c’erano anche l’hangar modulare e il magazzino merci in alluminio della compagnia aerea, per dimostrare l’applicazione dell’edilizia modulare nel settore dell’aviazione. I componenti vengono prefabbricati negli stabilimenti e assemblati in loco tramite bulloni, eliminando la necessità di saldature.

Con una manutenzione adeguata e nel rispetto dei requisiti tecnici, le strutture possono essere smontate e rimontate più volte. Questo metodo costruttivo, inizialmente utilizzato per le strutture di manutenzione degli aeromobili, riduce notevolmente i tempi di realizzazione ed è stato ora esteso alla logistica aeroportuale.

Società: China Eastern Airlines

Sito web: http://www.ceair.com/

Contatto: Caowei

E-mail: ceapr@ceair.com

Città: Shanghai

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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