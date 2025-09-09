CHiQ presenta innovazione incentrata sulle persone ed eccellenza ESG all'IFA 2025

BERLINO, GERMANIA - Media OutReach Newswire - Settembre 9, 2025 - All'IFA 2025, la federazione tedesca di tennis, il Deutscher Tennis Bund (DTB), ha conferito a CHiQ il titolo di "Partner onorario” per il suo supporto nel torneo di tennis in carrozzina German Wheelchair Tennis Open 2025, riconoscendo l'apprezzamento e il sostegno ufficiale del torneo da parte di CHiQ ed anche la testimonianza dell'impegno di CHiQ nei confronti di valori ESG e responsabilità sociale.

Tenuto a Berlino lo scorso luglio, il Wheelchair Tennis Open ha riunito atleti di massimo livello di tutto il mondo, tutti esempi di capacità di competere e determinazione eccezionali. In qualità di sponsor ufficiale dell'evento, CHiQ ha promosso l'idea che “Every Serve Counts. Every Life Shines”, sottolineando lo spirito di sport accessibili e ampliando l'impronta del torneo attraverso le proprie piattaforme globali.

Feng Zheng, Direttore Generale di CHiQ per l'Europa, ha preso in consegna il certificato a nome del marchio, affermando che “Il supporto del tennis in carrozzina non è solamente un impegno sociale, ma rispecchia anche l'attenzione e il rispetto di CHiQ per comunità sottorappresentate. Noi vogliamo risvegliare la consapevolezza e la comprensione per sport accessibili e sfruttiamo la forza dell'azienda per portare avanti un cambiamento sociale positivo."

In occasione dell'IFA 2025, CHiQ ha anche proposto una zona espositiva incentrata su ESG. La presentazione ha messo in risalto risultati nel benessere pubblico, innovazione ambientale e sviluppo sostenibile, rivisitando il percorso di CHiQ’s con il Wheelchair Tennis Open e il suo progresso in produzione ecologica, tecnologie di risparmio energetico e materiali sostenibili. Con il sostegno della solida struttura ESG del Gruppo Changhong, che comprende ogni anno rapporti ESG e una valutazione "AA" di Wind, gli sforzi di responsabilità globale del marchio sono ben radicati.

Nei prodotti innovativi sostenibili, CHiQ continua ad essere in testa con elettrodomestici di grande efficienza. La lavatrice da poco lanciata in Europa supera gli standard della classe A dell'UE del 10%, mentre i condizionatori dell'aria impiegano una tecnologia di inverter avanzata per ridurre il consumo energetico senza compromettere il comfort. I frigoriferi di CHiQ, certificati con valutazioni energetiche a 6 stelle, forniscono soluzioni efficienti dal punto di vista energetico per le famiglie moderne.

Grazie al suo impegno attuale per l'innovazione in elettrodomestici smart, CHiQ ha ricevuto il premio Global Product Innovation Technology Award – Leading AI Home Appliance Brand all'IFA 2025, sottolineando nuovamente l'eccellenza tecnologica e il crescente influsso internazionale del marchio.

Sostenendo sport inclusivi, portando avanti prodotti efficienti a livello energetico e rafforzando continuamente la struttura ESG, CHiQ sta ridefinendo che cosa significhi essere un marchio responsabile attraverso la sua filosofia: "La responsabilità va al di là delle promesse, il calore umano nasce da ogni scelta." ESG non è più solo un concetto astratto, è diventato un ponte significativo fra il marchio e il suoi utenti per sviluppare un dialogo continuo e creare insieme una vita migliore.

Contatti:

Immediapress

Media Contact:

Yatim Zhong

Digital Media Operation

CHANGHONG INTERNATIONAL HOLDING(HK) LIMITED

info.chiq@changhong.com

Tel:（852）31549741

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dal soggetto che lo emette. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.