circle x black
Cerca nel sito
 

Tir travolge furgone Anas fermo per soccorrere un camper su E45, muore bimba di 8 anni

La piccola si trovava sul camper con la famiglia al momento dell'incidente. Il tratto della strada statale 3bis ‘Tiberina’ è stato provvisoriamente chiuso al traffico

Incidente - Fotogramma
Incidente - Fotogramma
09 settembre 2025 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia sull'E45 in provincia di Perugia, dove un tir ha travolto un furgone Anas che era fermo per supportare un camper e un'altra auto in avaria. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 90,100. Una bambina di 8 anni che era nel camper con la famiglia è morta. Il tratto della strada statale 3bis ‘Tiberina’ è stato provvisoriamente chiuso al traffico in corrispondenza del territorio comunale di Perugia. Per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo, il transito è provvisoriamente deviato verso la viabilità adiacente, in direzione Sud allo svincolo di Pierantonio al km 95,900, mentre in direzione Nord allo svincolo di Resina al km 87,600. Il personale Anas e le forze dell’ordine sono intervenuti per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incidente incidente e45 perugia incidente mortale e45 perugia perugia bimba morta incidente
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza