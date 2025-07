Chloris Geospatial raccoglie 8,5 milioni di dollari in un round di finanziamento Serie A per scalare il monitoraggio satellitare del carbonio nelle foreste

BOSTON, 7 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Chloris Geospatial, un'azienda di tecnologia climatica pioniera nella misurazione satellitare del carbonio nelle foreste e dei cambiamenti degli ecosistemi, ha annunciato oggi di aver raccolto 8,5 milioni di dollari in un finanziamento di Serie A. Il round è stato guidato da Future Energy Ventures, con la partecipazione degli investitori preesistenti AXA IM Alts, At One Ventures, Cisco Foundation, Counteract e Orbia Ventures.

Grazie a questo nuovo finanziamento, Chloris accelererà lo sviluppo dei prodotti, amplierà i suoi team commerciali e tecnici e approfondirà le partnership nel campo della contabilizzazione del carbonio aziendale per le materie prime a rischio forestale e la catena del valore del carbonio. L'obiettivo è rispondere alla crescente domanda di soluzioni naturali, verificabili e di alta qualità. Inoltre amplierà le sue attività con un nuovo hub europeo per supportare la crescita regionale e il coinvolgimento dei clienti.

L'investimento avviene in un momento cruciale per l'agenda sul clima e sulla natura, in cui fiducia, trasparenza e soluzioni scalabili sono più urgenti che mai.

Sebbene le crisi climatiche e naturali siano problemi globali, gli interventi vengono intrapresi a livello locale da governi, sviluppatori di progetti, investitori e attori della filiera che operano in una vasta gamma contesti e regioni. Per allineare gli interventi locali agli ambiziosi obiettivi globali sono necessarie soluzioni adatte allo scopo, che siano allo stesso tempo scientificamente rigorose e operativamente scalabili a ogni livello.

La tecnologia Chloris risponde direttamente a questa esigenza, consentendo di prendere decisioni migliori attraverso dati approfonditi, trasparenti e basati sulla scienza.

Sviluppata sotto la guida del co-fondatore e direttore scientifico Alessandro Baccini, la tecnologia Chloris utilizza dati satellitari, fusione di sensori e machine learning proprietaria per misurare la vegetazione, andando ben oltre la tradizionale mappatura della copertura del suolo. Chloris è in una posizione unica per fornire dati di alta qualità, accessibili e tempestivi su ciò che è accaduto in ogni acro di foresta in tutto il mondo a partire dal 2000.

"Questo è un momento decisivo", spiega Marco Albani, Ceo e co-fondatore di Chloris. Per proteggere e ripristinare la natura al ritmo e nella misura richiesti dal clima, abbiamo bisogno di strumenti che ci consentano di agire facilmente e con sicurezza. Questo è ciò che Chloris rende possibile e questo investimento ci permette di portarlo al livello successivo. "Guardiamo con fiducia al supporto di Future Energy Ventures e siamo onorati dalla continua fiducia nella nostra missione da parte di tutti i nostri investitori".

Come ci insegna la scienza, le foreste sono essenziali pozzi di carbonio, oasi di biodiversità e risorse socioeconomiche – proteggerle e ripristinarle non è mai stato così urgente. Solo nell'ultimo anno, gli incendi boschivi senza precedenti e il calo della biomassa, visibili nei dati Chloris, hanno evidenziato la crescente perdita di carbonio delle foreste. Per invertire questa tendenza è necessario aumentare gli investimenti nella natura, ma a tal fine è necessario riuscire a quantificare con precisione le dinamiche della biomassa con fiducia e uniformità.

"Abbiamo investito in Chloris Geospatial perché riteniamo che la loro tecnologia rappresenti l'anello mancante per ripristinare la fiducia e stimolare la crescita nei mercati del carbonio, nonché per migliorare gli standard contabili. La capacità di misurare in modo indipendente, trasparente e a costo contenuto le dinamiche del carbonio in tutta la vegetazione legnosa a livello globale rappresenta un cambiamento radicale nel modo in cui monitoriamo e giustifichiamo le soluzioni climatiche basate sulla natura", commenta Patrick Elftmann, Managing Partner presso Future Energy Ventures.

Sia nei mercati volontari del carbonio che nelle catene di fornitura aziendali, le imprese si affidano sempre più a dati satellitari per valutare progetti di carbonio forestale, monitorarli e investirvi nonché per segnalare emissioni e rimozioni in linea con protocolli quali il GHG.

"In AXA IM Alts, investire in soluzioni che proteggano, ripristinino e gestiscano in modo sostenibile il capitale naturale è fondamentale per la nostra mission. Il nostro continuo supporto a Chloris rispecchia la nostra convinzione che una misurazione scientifica scalabile sia essenziale per promuovere l'integrità e l'impatto sia nei mercati del carbonio sia nelle strategie climatiche aziendali", aggiunge Adam Gibbon, Natural Capital Lead presso AXA IM Alts.

La clientela Chloris consiste di importanti aziende impegnate nel monitoraggio delle catene di fornitura a rischio per le foreste e nel prendere decisioni basate sui dati, in linea con gli obiettivi climatici e gli standard di contabilizzazione del carbonio, sviluppatori lungimiranti di soluzioni basate sulla natura e standard innovativi per i mercati del carbonio. Le aziende si affidano all'analisi di Chloris per quantificare con sicurezza le dinamiche del carbonio nelle foreste e integrare dati trasparenti e basati sulla scienza nei loro report sul clima.

Informazioni su Chloris Geospatial

Chloris Geospatial è un leader nella generazione di dati scientifici approfonditi sul carbonio forestale, che combina IA, machine learning e tecnologia satellitare per acquisire dati sul carbonio ad alta integrità alla scala necessaria. Chloris consente ad aziende, governi e sviluppatori di progetti di prendere decisioni basate su dati concreti, coerenti, a costo contenuto e verificabili, massimizzando l'impatto sul campo.

Informazioni su Future Energy Ventures

Future Energy Ventures (FEV) è una delle principali piattaforme per start-up e scale-up allo stadio iniziale nel campo delle tecnologie climatiche a livello mondiale. Il Fondo II, un fondo dell'articolo 9 dell'SFDR, investe in tecnologie climatiche digitali e abilitate digitalmente che presentino un elevato potenziale per ridefinire il mondo dell'energia e costruire città più pulite e intelligenti. Fondata nel 2016, FEV collabora con fondatori eccezionali e offre opportunità di finanziamento, cooperazione e crescita tramite partner del settore e investitori.

