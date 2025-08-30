circle x black
Moratti, segnali di miglioramento: respira da solo, ma quadro resta serio

Ricoverato da una settimana all'Humanitas di Rozzano per una polmonite, l'ex presidente dell'Inter è stato estubato

Massimo Moratti - Ipa/Fotogramma
Massimo Moratti - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 17.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Massimo Moratti è stato estubato e ha iniziato a respirare autonomamente. L’ex presidente dell’Inter, ricoverato da circa una settimana in terapia intensiva all’Istituto Humanitas di Rozzano per una polmonite, mostra oggi, sabato 20 agosto, alcuni segnali di miglioramento. A quanto si apprende, nella mattinata di oggi è stato rimosso il supporto respiratorio meccanico, decisione presa dai medici dopo aver riscontrato un andamento stabile del quadro clinico, che ha permesso di procedere con cautela.

Malgrado i progressi, Moratti continua a essere monitorato con attenzione nel reparto di terapia intensiva. Le sue condizioni restano serie e richiedono la massima cautela.

