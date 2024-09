Città della Posa 2024: Innovazione e formazione nel mondo della Ceramica

Città della Posa, in collaborazione con Assoposa, si immerge quest'anno in una visione avanguardista per il settore della piastrellatura ceramica. Il focus è su una sinergia progressiva tra uomo e tecnologia, mirata a migliorare l'efficienza e la sostenibilità del processo, ponendo un'enfasi speciale sul benessere degli operatori.

Bologna, 20 settembre 2024 - Al Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell’Arredobagno, CERSAIE, a Bologna, dal 23 al 27 settembre, nello spazio dedicato alla Città della Posa, al Padiglione 32, si ridefinirà il concetto di sala mostra, sfruttando tecnologie avanzate per creare un'esperienza cliente altamente personalizzata, pur in un setting dove la varietà fisica del prodotto è limitata ma estremamente ben rappresentata attraverso soluzioni digitali.

L'esposizione si apre con una stanza oscura dove i proiettori evidenziano il potenziale dei progetti ceramici finiti, permettendo ai visitatori di visualizzare il risultato finale in grande scala e di discutere le specifiche tecniche pertinenti, tutto integrato grazie al supporto delle nuove tecnologie.

Nella Città della Posa, la tecnologia serve anche a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, con l'introduzione di strumenti come esoscheletri per assistere i lavoratori, riducendo la fatica fisica e migliorando le condizioni lavorative.

La sezione Academy di Assoposa sottolinea l'importanza della formazione continua, garantendo che i posatori rimangano aggiornati sulle ultime normative e tecniche attraverso una serie di corsi specializzati.

Casa Radio, testata giornalistica ed emittente radiofonica specializzata nel mondo della casa e dell'abitare, coprirà gli eventi di Città della Posa con interviste esclusive e trasmissioni in diretta che saranno poi disponibili come podcast nei giorni che seguiranno l’evento, fornendo una piattaforma per discutere innovazioni e successi del settore.

Calendario degli eventi e dettaglio dei relatori

•Lunedì 23: Conferenza “Normativa Massetti, focus sulla pavimentazione ceramica” con la presenza di esperti tecnici e rappresentanti delle associazioni Conpaviper e Assoposa.

•Martedì 24: "Verso un Futuro Integrato: Sinergie tra produzione ceramica e distribuzione edile", con Augusto Ciarrocchi, Presidente di Confindustria Ceramica, Luca Berardo, Presidente di Assoposa, e Gianluca Bellini, Direttore Gruppo Made.

•Mercoledì 25: "Oltre il 2024: Proiezioni e Innovazioni nel settore immobiliare con la Direttiva ‘Case Green’", con Giorgio Spaziani Testa, Presidente di Confedilizia, Angelo Deiana, Presidente di Confassociazioni, e Gian Battista Baccarini, Presidente della FIAIP.

•Giovedì 26: "Costruire il Domani: Integrazione e Innovazione nel settore immobiliare e del lavoro", con Fabio Millevoi, Direttore generale di ANCE FVG e autore del libro “Breve storia sul futuro delle case”, Alessandro Scandurra, Architetto e autore del libro “Casa Rebus”, e Cesare Damiano, Presidente di Lavoro & Welfare.

•Venerdì 27: Chiusura delle conferenze con una ripresa della sessione sulla “Normativa Massetti” con ulteriori approfondimenti da parte di esperti tecnici e rappresentanti di Conpaviper e Assoposa.

Assoposa continua a sostenere l'eccellenza nel settore della posa attraverso un programma di certificazione che risponde alle esigenze della normativa UNI 11493, garantendo che i posatori certificati possiedano le conoscenze e competenze necessarie per rispettare gli alti standard qualitativi richiesti.

Per ulteriori informazioni su Città della Posa e le attività di Assoposa, visitare:

www.assoposa.it