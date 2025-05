Class One Group: un servizio NCC d'eccellenza durante la visita storica di Re Carlo III a Roma

Un contributo significativo alla mobilità istituzionale di alto profilo nella capitale

Roma, 8 Maggio 2025. In occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina Camilla a Roma, avvenuta dal 7 al 10 aprile 2025, Class One Group ha avuto l'onore di fornire un servizio di noleggio con conducente (NCC) personalizzato per gli spostamenti della delegazione reale. Il gruppo ha messo a disposizione una flotta di veicoli di alta gamma, garantendo discrezione, sicurezza e comfort durante gli spostamenti istituzionali.​

Fondata con l'obiettivo di offrire servizi di mobilità di lusso, Class One Group ha esteso la sua offerta includendo soluzioni NCC per eventi istituzionali e visite ufficiali. L'azienda ha collaborato strettamente con le autorità competenti per assicurare che ogni dettaglio fosse curato con la massima attenzione.​

Gli autisti impiegati da Class One Group sono professionisti con pregressa esperienza nella guida in convogli con scorta, garantendo un servizio sicuro, discreto e altamente professionale durante gli spostamenti istituzionali.​

"Siamo lieti di aver contribuito al successo della visita di Re Carlo III a Roma, offrendo un servizio che rispecchia gli elevati standard richiesti in tali occasioni", ha dichiarato Gerti Stroni, CEO di Class One Group. "Questo incarico testimonia la nostra capacità di adattarci alle esigenze di mobilità in contesti istituzionali di alto profilo."​

La visita di Stato di Re Carlo III e della Regina Camilla ha rappresentato un evento storico, segnando la loro prima trasferta in Italia dalla salita al trono. L'agenda ha incluso incontri con il Papa, visite a luoghi simbolici e incontri con le principali istituzioni italiane.​

Per maggiori informazioni

Per ulteriori informazioni sui servizi offerti da Class One Group, è possibile visitare il sito ufficiale: www.classonegroup.it

Class One Agency Srl

Email: info@classonegroup.it

Telefono: +39 329 4189 193

