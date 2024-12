Claudia Conte, madrina di solidarieta’ per i ragazzi disabili del Centro di Ciampacavallo

Il 10 dicembre insieme ai dipendenti del Plaza Premium Group Team Building sociale e raccolta fondi

Roma, 11 dicembre 2024. Una giornata all’insegna della solidarietà, del volontariato e del lavoro di squadra: Claudia Conte, giornalista e scrittrice, organizza per il 10 dicembre una iniziativa dedicata all’inclusione e al supporto di persone con disabilità nella struttura di Ciampacavallo - dove dal 2000 tanti ragazzi sperimentano i benefici fisici e psicologici dell’ippoterapia.

La Conte, insieme a 42 dipendenti di Plaza Premium Group e alla General Manager Analia Marinoff, si recheranno presso il centro, per fare un’esperienza di team building con i ragazzi disabili e per consegnare loro doni natalizi.

Sarà presente anche Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio, che ha contribuito a salvare dalla chiusura il centro nel verde dell’Appia Pignatelli - con una importante operazione di tutela dalla Regione Lazio, fondamentale a garantirne la continuità operativa.

“Credo molto nel valore del volontariato aziendale. - commenta Conte, nella sua veste di Segretario Generale della Lega Italiana dei diritti dell’Uomo Comitato Nathan che continua: - Condividere una esperienza straordinaria come quella a Ciampacavallo, sarà sicuramente importante per la coesione aziendale oltre che per un arricchimento personale di tutti. Ciampacavallo è un mondo capovolto dove i ragazzi con disabilità, che gestiscono il centro, insegnano le attività equestri e trasmettono la passione per il cavallo a tutti noi.”

Queste le parole della General Manager di Plaza Premium group Analia Marinoff : "Essere in grado di restituire qualcosa alla nostra comunità locale è incredibilmente importante per noi tutto l'anno, ma non più che a Natale. È meraviglioso lavorare in collaborazione con Claudia Conte e il nostro team Plaza Premium Lounge su un'iniziativa così utile e vedere la differenza che l'ippoterapia fa nella vita di questi bambini". Inoltre, sarà promossa una raccolta fondi all’interno della Lounge dell’Aeroporto di Fiumicino il cui ricavato servirà ad acquistare pellet necessari al riscaldamento della struttura.