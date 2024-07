Claudio Battilana, Leadership Ambientale: il Bestseller su come avviare un percorso di sostenibilità ambientale in azienda

Milano, 02.07.2024 – Il tema della sostenibilità ambientale è uno di quelli che tengono maggiormente banco anche in ambito aziendale. In questo contesto viene da chiedersi in che modo possano le imprese ottimizzare il proprio percorso verso questa direzione.

Per tutti quegli imprenditori che desiderano contribuire a un futuro migliore, esce oggi il libro di Claudio Battilana “LEADERSHIP AMBIENTALE. Come Strutturare Un Percorso Di Sostenibilità Ambientale In Azienda Attraverso Un Approccio Integrato Tra Tecnica Ambientale, PNL, Environmental Coaching E Comunicazione Ambientale” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per pianificare un percorso finalizzato al miglioramento ambientale e alla sostenibilità in azienda.

“Il mio libro è una guida che accompagna le aziende nel viaggio verso una Leadership Ambientale efficace. I vari capitoli consentono di tracciare una rotta ambientale (Environmental Roadmap) e di costruire una strategia di comunicazione ambientale” afferma Claudio Battilana, autore del libro. “L’obiettivo è fornire a un’azienda impegnata verso la sostenibilità, gli elementi per costruire un percorso di miglioramento ambientale in linea con i propri obiettivi e i propri valori, in modo da ottenere anche vantaggi in termini di attrattività del brand e risultati economicamente tangibili”.

Secondo l’autore, è fondamentale definire uno scopo nell’attività della propria azienda che vada oltre il semplice profitto, capace di portare un contributo positivo tanto al nostro pianeta quanto alle generazioni successive. Motivo per il quale Claudio Battilana è fortemente convinto che tutto ciò sia possibile attraverso l’approccio interdisciplinare mostrato nel libro.

“Claudio Battilana ha scritto questo libro dopo aver notato che spesso, anche le imprese che desiderano apportare miglioramenti ambientali significativi e intraprendere un percorso verso la sostenibilità ambientale, agiscono in maniera frammentaria in mancanza di una strategia chiara per ottenere i risultati desiderati” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso l’utilizzo di un nuovo approccio interdisciplinare, che unisce tecnica e legislazione ambientale ad altri strumenti quali la Leadership, la Programmazione Neuro Linguistica (PNL) e la Comunicazione Ambientale, il libro aiuta le imprese a tracciare una direzione chiara, così da renderle maggiormente consapevoli delle proprie possibilità in relazione al raggiungimento dei risultati prefissati”.

“Dal primo momento in cui sono entrato in contatto con Giacomo Bruno ho potuto constatare le caratteristiche la sua grande conoscenza nell’ambito degli ebook” conclude l’autore. “Così, una volta deciso di scrivere il libro, mi sono affidato al team Bruno Editore, sapendo che mi avrebbe seguito non solo nel percorso di pubblicazione ma anche in relazione alla strategia di marketing finalizzata alla diffusione del libro”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/4c2U2Y8

Claudio Battilana opera da oltre 25 anni nel settore della consulenza e della formazione ambientale per aziende di molteplici settori, aiutandole a pianificare e intraprendere il percorso verso la sostenibilità ambientale. All’esperienza in materia ambientale ha unito le competenze acquisite nel campo della Programmazione Neuro Linguistica, della Leadership e della Comunicazione, applicando queste discipline alla consulenza ambientale. È stato docente a contratto di sistemi di gestione ambientale per l’Università di Parma e auditor di sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed Emas per diversi Organismi di certificazione. È componente del gruppo di lavoro ambiente di UNI e Licensed Advanced Master Practitioner di PNL. Sito web: www.leadershipambientale.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it