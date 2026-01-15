CLO ottiene la vittoria definitiva nella causa per violazione del copyright del software contro Style3D; la Corte riconosce la pirateria commerciale su larga scala

SHANGHAI, 15 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- CLO Virtual Fashion ("CLO"), fornitore leader di tecnologia per la moda 3D e soluzioni digitali end-to-end, ha annunciato oggi di aver ottenuto una sentenza definitiva e vincolante dall'Alta Corte del Popolo della Provincia di Zhejiang in una causa per violazione del copyright del software contro Zhejiang Lingdi Digital Technology Co. Ltd. ("Linctex"), la società che gestisce Style3D. Questa sentenza pone fine a una disputa legale pluriennale, fornendo una solida protezione giudiziaria per la proprietà intellettuale principale di CLO. Essa sottolinea il fermo impegno della Cina nel rafforzare la protezione della proprietà intellettuale (IP) e nel migliorare l'ambiente commerciale, stabilendo al contempo un importante punto di riferimento nel settore per la concorrenza leale.

Secondo la sentenza definitiva dell'Alta Corte del Popolo della Provincia di Zhejiang, dopo un esame approfondito, la corte ha chiaramente stabilito che Linctex ha commesso una violazione intenzionale attraverso l'uso "prolungato, su larga scala e frequente" di versioni craccate del software CLO nelle sue operazioni commerciali. Questa attività ha violato direttamente il copyright del software informatico di CLO, legalmente protetto. La corte ha legittimamente respinto la difesa di "fair use" (uso legittimo) di Linctex, chiarendo che l'uso aveva uno scopo commerciale diretto. La sentenza è ora legalmente efficace, fornendo una protezione giudiziaria definitiva e completa per i diritti e gli interessi legittimi di CLO.

"Rispettiamo sinceramente e ringraziamo le autorità giudiziarie cinesi per aver affermato la gravità delle violazioni. Questo risultato riflette pienamente l'importanza che la Cina attribuisce alla protezione della proprietà intellettuale. Invia un segnale cruciale all'intero settore riguardo al rispetto e all'adesione alle regole, e rafforza le nostre convinzioni sull'approfondimento del nostro impegno nel mercato cinese", ha dichiarato Simon Kim, CEO di CLO Virtual Fashion. "Abbiamo portato avanti questo caso per proteggere non solo le nostre innovazioni, ma anche la stabilità dell'intero ecosistema della moda digitale. I marchi e le aziende devono sapere che gli strumenti su cui fanno affidamento sono stabili, sicuri e costruiti su solide fondamenta".

Kim ha inoltre sottolineato: "L'impegno di CLO verso il mercato cinese è a lungo termine e costante. In futuro, continueremo a potenziare la trasformazione digitale dell'industria della moda cinese attraverso lo sviluppo di prodotti localizzati, un supporto tecnico reattivo e una profonda collaborazione con i partner dell'ecosistema".

A Linctex è stato ordinato di cessare immediatamente tutte le attività illecite e di risarcire CLO. CLO rimane impegnata nei suoi sforzi globali contro la pirateria, garantendo un ambiente equo, competitivo e sicuro per tutti i creatori e le imprese nello spazio della moda digitale.

Informazioni su CLO Virtual Fashion

Evoluzione della parola "clothing" (abbigliamento), CLO Virtual Fashion ha trasformato e innovato il modo in cui le persone comunicano e consumano la moda sin dal suo lancio nel 2009. Con oltre 15 anni di ricerca e sviluppo nella simulazione di capi d'abbigliamento, l'azienda guida il mercato fondendo, consolidando e facendo convergere digitalmente tutti i componenti relativi agli indumenti digitali attraverso il suo algoritmo di simulazione tessuti 3D (3D Cloth Simulation Algorithm) all'avanguardia. Dal software di progettazione di abbigliamento 3D, alla gestione delle risorse digitali e alla piattaforma collaborativa di sviluppo del design, tutti i prodotti e servizi di CLO Virtual Fashion sono interconnessi per fornire a clienti e utenti un'esperienza più consolidata.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2861502/CLO_Virtual_Fashion.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/clo-ottiene-la-vittoria-definitiva-nella-causa-per-violazione-del-copyright-del-software-contro-style3d-la-corte-riconosce-la-pirateria-commerciale-su-larga-scala-302661878.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.