Come aumentare il profitto di un’impresa: strategia e metodi

Milano, 10 Settembre 2024. Fra i principali obiettivi di ogni impresa c’è sicuramente quello di aumentare i profitti, in modo da poter sostenere investimenti sempre più ambiziosi e capaci di generare ulteriori ricavi, se possibile in maniera innovativa e distinguendosi dal resto del mercato. Tuttavia, questo non è sempre facile – specialmente nel contesto attuale – soprattutto per quanto riguarda le PMI (piccole e medie imprese) che devono spesso fronteggiare la concorrenza, le oscillazioni fra domanda e offerta, problematiche di budget dovute anche ai costi che devono sostenere.

Aumentare i profitti: difficoltà e strategie

L’imprenditore sa, nel momento in cui intraprende un percorso del genere, di poter andare incontro a diverse difficoltà e rischi. Queste possono derivare per esempio dal calo della domanda, dalla lievitazione dei costi, specialmente per quanto riguarda il rapporto fra costi fissi (quelli su personale, ad esempio) e variabili (i periodi in cui si mettono in atto degli investimenti e altri in cui si lavora sugli stessi e sulle spese sostenute), le possibili fasi di crisi economica. Da non tralasciare, poi, l’importanza di mantenere la lucidità psicologica per affrontare i momenti di maggiori criticità, che molto facilmente portano a prendere delle decisioni affrettate e dannose per la propria azienda a causa delle incombenze che possono verificarsi.

Generalmente, si dice che quando un imprenditore vuole aumentare i profitti della sua azienda, ricorre a due strade principali e deve essere capace di trovare un equilibrio fra le stesse: da una parte c’è l’aumento dei ricavi, dall’altra la riduzione dei costi. Questo assunto può però risultare troppo semplicistico, in quanto bisogna prima analizzare l’albero dell’utile netto per capire le aree dell’azienda che funzionano meglio e quelle che invece necessitano di interventi.

Solo dopo aver effettuato un’analisi del genere, il più possibile accurata e specifica, si può scegliere quale strada intraprendere. Da un lato c’è la crescita dei ricavi, traducibile in crescita top-line: questa può essere perseguita attraverso approcci e operazioni differenti quali una strategia per aumentare le vendite ai clienti già presenti, un approccio volto a trasformare i leads (clienti potenziali) in clienti effettivi, oppure un aumento dei prezzi che però deve essere giustificato da una miglior qualità dell’offerta.

Dall’altro lato, invece, abbiamo la crescita bottom-line, che si riflette in un risparmio sui costi: si può risparmiare sui costi del marketing e di comunicazione, sul costo degli incentivi, sui costi di distribuzione, sui costi di ricerca e sviluppo, sui costi amministrativi e legali. Non si può però ricorrere a delle operazioni che prevedano dei tagli generali o a un aumento di prezzo ingiustificato: bisogna sempre analizzare con cura la situazione generale, sia della propria impresa e delle sue ramificazioni soffermandosi sul contesto specifico, sia per quanto riguarda l’andamento del mercato e facendo una panoramica sulla concorrenza e su cosa offre.

Solo così, infatti, è possibile comprendere quali siano davvero i margini di miglioramento effettivi e, di conseguenza, come agire con precisione e accuratezza per riuscire a portare a termini i propri obiettivi. Non bisogna tralasciare, poi, il fatto che ogni azienda abbia le proprie peculiarità e caratteristiche specifiche, dovute sia al settore di riferimento in cui opera che alla struttura aziendale scelta.

Come aumentare i propri profitti

Passando ad una strategia più specifica per aumentare i propri profitti, si possono citare diversi capisaldi che dovrebbero essere seguiti da ogni azienda. Si tratta degli step che, per il Team di Profitalia, costituiscono la strada verso il successo imprenditoriale la strada verso il successo imprenditoriale. In Profitalia, ogni membro del team è un imprenditore di successo che ha come missione quella di aiutare gli altri imprenditori a realizzare i propri sogni e raggiungere i traguardi che si è prefissato.

L’esperienza e la professionalità costituiscono i principi chiave per aiutare le imprese ad arrivare al successo, anche perché le PMI possiedono un grandissimo potenziale inespresso. La peculiarità di Profitalia non è quella di portare semplicemente al successo finanziario, ma anche creare un ecosistema di imprenditori che siano più ricchi, certo, ma anche soddisfatti e realizzati nel proprio lavoro. L’aspetto fondamentale risiede non solo nella capacità di fornire semplice consulenza alle imprese, ma anche nell’affiancamento pratico alle stesse per quanto riguarda marketing, nuove opportunità di mercato, ottimizzazione delle vendite e preparazione ad affrontare eventuali imprevisti futuri.

Gli step per il successo imprenditoriale

Possiamo citare diversi step che portano al successo imprenditoriale.

Bisogna innanzitutto massimizzare i profitti attraverso un incremento dei ricavi ma anche una maggiore proficuità del business: questo passa sia da una strategia di marketing mirata che dall’ottimizzazione dei processi di vendita. In una fase così delicata come quella attuale, risulta poi fondamentale proteggere i propri guadagni al fine di garantire una sicurezza finanziaria efficace. Solo così, infatti, è possibile salvaguardare le proprie risorse e far sì che l’azienda funzioni a lungo termine.

Sempre rifacendoci al panorama attuale, serve un processo stabile di automazione che riguardi tanto i sistemi, quanto i processi operativi chiave della tua impresa. Un passaggio fondamentale è poi rappresentato dalla capacità di duplicare il proprio successo, una volta che la formula è stata individuata. I traguardi positivi raggiunti possono non limitarsi soltanto ai modelli di business, ma anche alle strategie di marketing. La chiave sta nel fatto che le migliori pratiche possono essere estese non solo al loro iniziale ambito di applicazione, ma anche nella capacità di diversificare in diversi contesti, in diversi mercati, ognuno con le proprie specificità.

Inoltre, sono fondamentali i concetti di espansione e crescita. Il proprio business deve essere sostenuto da strategie solide per scalare il mercato, espandendo il potenziale e i profitti delle proprie aziende senza rinunciare alla sostenibilità. È importante l’espansione geografica, così come apportare nuove linee di prodotto che siano il più possibile innovative, originali e differenziabili dai prodotti offerti dalla concorrenza.

Un’altra chiave è la diversificazione della propria offerta. Concentrarsi unicamente sul proprio core business può rivelarsi efficace a breve termine, ma dannoso con il passare del tempo. Per questo motivo, risulta necessario essere sempre aperti ad esplorare altre opportunità di mercato, tenendo sempre d’occhio il contesto generale. Così facendo, si riduce il rischio di rimanere imbottigliati nei propri prodotti di riferimento, aumentando così a livello ampio e globale le possibilità di profitto.

