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Come convincere ChatGPT a raccomandare un brand: esce il manuale esecutivo di Ivano Di Biasi

Come convincere ChatGPT a raccomandare un brand: esce il manuale esecutivo di Ivano Di Biasi
20 maggio 2026 | 17.42
LETTURA: 3 minuti

Con "SEO for AI – È successo davvero", il CEO di SEOZoom consegna il metodo per dominare la ricerca generativa. Le nuove strategie saranno presentate in anteprima nazionale il 22 maggio a Napoli davanti a una platea selezionata di 200 imprenditori, giornalisti e decision-maker.

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Due anni fa sembrava fantascienza. Oggi è una questione di sopravvivenza aziendale. Secondo le statistiche, il 37% degli acquisti online è già direttamente influenzato dalle raccomandazioni dei chatbot e il 50% degli utenti si affida agli assistenti digitali per prendere decisioni d’acquisto. Su Google, le risposte generate dall'Intelligenza Artificiale (AI Overview) stanno riscrivendo le regole dell'accesso all'informazione.

Tradotto: se un brand non viene indicizzato, compreso e raccomandato dai modelli generativi, subisce una perdita netta di fatturato.

Per rispondere a questa emergenza tecnica, Ivano Di Biasi, pioniere del settore e CEO di SEOZoom, pubblica il suo nuovo manuale "SEO for AI – È successo davvero". Dopo aver previsto la mutazione del mercato nel volume del 2024, Di Biasi chiude il cerchio consegnando un metodo operativo per trasformare la teoria in esecuzione.

Brand positioning vettoriale: oltre il vecchio posizionamento SEO

Il libro abbandona la natura del classico saggio accademico per proporsi come un vero e proprio metodo esecutivo rivolto a imprese, agenzie, SEO specialist e decision-maker. L'obiettivo dell'autore supera la semplice rincorsa alle parole chiave, puntando direttamente al governo matematico delle informazioni che l'Intelligenza Artificiale utilizza per costruire le proprie risposte (il cosiddetto sistema RAG - Retrieval-Augmented Generation).

Il testo analizza l'intera mutazione genetica della visibilità online, offrendo metodologie chiare su come strutturare i contenuti, eseguire un'analisi GEO (Generative Engine Optimization) e presidiare i nodi semantici considerati autorevoli dall'algoritmo.

La validazione di Google e l'evoluzione della SEO

La pubblicazione del manuale coincide con i recenti rilasci della documentazione ufficiale di Google, confermando in pieno le intuizioni anticipate da Di Biasi: le funzioni generative poggiano sui sistemi core di qualità e recuperano contenuti dall'indice di ricerca tradizionale. L'ottimizzazione per i motori generativi rappresenta quindi l'evoluzione più estrema e complessa della SEO classica, posizionandosi esattamente nel punto in cui le risposte dell'IA iniziano a orientare mercato, fiducia e scelta.

L'anteprima nazionale: il vertice tecnico di Napoli

Il manuale farà il suo debutto ufficiale venerdì 22 maggio all'Ex Base Nato di Napoli, durante l'omonima masterclass "SEO FOR AI". Un vertice a numero chiuso che riunirà in sala 200 partecipanti tra imprenditori di molteplici settori, esponenti della stampa nazionale ed esperti dell'innovazione digitale. Una giornata di formazione intensiva dove le strategie del libro verranno scaricate a terra attraverso l'infrastruttura tecnologica e i dati forniti da SEOZoom, tracciando i passaggi esecutivi per dominare la ricerca organica del futuro.

SCHEDA LIBRO

  1. Titolo:SEO for AI – È successo davvero
  2. Sottotitolo:Convinci ChatGPT, Gemini e Google AI Overview a raccomandare il tuo brand
  3. Autore:Ivano Di Biasi
  4. Prezzo:18,00 euro
  5. Temi:SEO, Intelligenza Artificiale, AI Overview, Motori Generativi, GEO, AEO, Visibilità Vettoriale.
  6. Per maggiori informazioni: www.seoforai.it

PROFILO AUTORE

Ivano Di Biasiè co-founder e CEO di SEOZoom, la suite leader in Italia per l'analisi SEO e GEO. Da oltre dieci anni lavora sull’evoluzione della ricerca online, trasformando algoritmi e dati in strumenti operativi per aziende e professionisti. Già autore dei manuali di successo Link Building(2017) e SEO for AI – Inventiamo la SEO del futuro(2024), rappresenta una delle voci più autorevoli e pragmatiche nel panorama del digital marketing europeo.

SEOZOOM s.r.l.

Via dell'Epomeo, 463

80126 - Napoli (NA)

www.seozoom.it

info@seozoom.it

Contatti:
SEO Cube Agency
info@seocubeagency.it

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Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
SEO for AI ChatGPT Intelligenza Artificiale Motori Generativi
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