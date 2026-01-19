Come Emmebistore sta trasformando l’e-commerce del materiale elettrico in Italia

Salerno, 19.1.2026. Il mercato del materiale elettrico in Italia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, determinata dalla convergenza di digitalizzazione dei processi di vendita, cambiamenti nelle abitudini di acquisto e nuove dinamiche legate a prezzi, volumi e margini. Nel corso del 2025, il comparto ha registrato segnali contrastanti: secondo le più recenti statistiche FME (Federazione Nazionale Grossisti Distributori di Materiale Elettrico), il fatturato complessivo ha evidenziato una contrazione pari a circa –7,71% su base annua, influenzata in larga parte dalla riduzione dei prezzi medi dei prodotti e dal rallentamento di alcune categorie merceologiche tradizionali.

Parallelamente, i volumi di vendita hanno mostrato una sostanziale tenuta, confermando come la domanda non si sia ridotta in modo proporzionale al fatturato. In questo scenario, il canale digitale continua a rafforzarsi: le vendite online di materiale elettrico rappresentano una quota crescente del mercato, con incrementi stimati tra il +10% e il +15% annuo per l’e-commerce specializzato, a fronte di una stagnazione dei canali distributivi più tradizionali. La digitalizzazione si conferma, quindi, un fattore strategico per distributori, rivenditori e operatori del settore, sempre più orientati a piattaforme in grado di offrire ampiezza di catalogo, rapidità di consegna e trasparenza sui prezzi.

All’interno di questo contesto in evoluzione, lo store online Emmebistore si distingue come uno degli attori più rilevanti nella ridefinizione dell’e-commerce del materiale elettrico in Italia. Attraverso un modello digitale strutturato, un catalogo in costante ampliamento e una user experience progettata per rispondere sia alle esigenze dei professionisti sia a quelle dei clienti privati, la piattaforma si inserisce come punto di riferimento in un mercato che richiede sempre più efficienza, specializzazione e affidabilità.

Il contesto di mercato dell’e-commerce del materiale elettrico in Italia

Il settore del materiale elettrico ha attraversato un periodo di assestamento nel 2024, influenzato da fattori quali l’andamento dei prezzi delle materie prime e variazioni nella domanda di specifiche categorie merceologiche. Secondo i dati SVE pubblicati dalla FME, i volumi di vendita rimangono sostanzialmente in linea con quelli dell’anno precedente, mentre la riduzione del valore complessivo è stata in larga parte determinata dalla dinamica dei prezzi dei prodotti e delle materie prime.

In questo scenario, la digitalizzazione si è confermata come un elemento chiave per intercettare la domanda di clienti sempre più orientati all’acquisto online. La crescita del canale digitale si manifesta, infatti, attraverso una maggiore penetrazione delle piattaforme di vendita online di materiale elettrico, soprattutto per la distribuzione al dettaglio e verso piccole imprese.

L’approccio di Emmebistore all’e-commerce di materiale elettrico

Lo store www.emmebistore.com nasce con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento digitale per l’acquisto di materiale elettrico online in Italia.

A differenza di molti competitor fisici, Emmebistore ha puntato sin dall’inizio su un modello di e-commerce specializzato, con un catalogo vasto che copre migliaia di referenze: dai componenti più comuni di impiantistica elettrica fino a prodotti per domotica, fotovoltaico e automazione.

Questa gamma ampia è accompagnata da funzioni di ricerca avanzate all’interno del sito, che consentono agli utenti di filtrare rapidamente per categoria di prodotto, marchio, tipologia e prezzo, migliorando l’esperienza di acquisto e riducendo il tempo di ricerca.

Vantaggi competitivi nell’esperienza d’acquisto online

Uno dei principali punti di forza Emmebistore riguarda la combinazione tra ampiezza dell’offerta e servizi orientati all’utente.

Oltre al catalogo, infatti, la piattaforma garantisce:

Disponibilità real-time dei prodotti, aspetto fondamentale per professionisti e clienti che necessitano di forniture rapide; Assistenza clienti via telefono, email e chat, per supportare gli utenti nella scelta dei prodotti più idonei al proprio progetto; Facilità di reso entro 14 giorni e diverse opzioni di pagamento, incluse soluzioni rateali, che aumentano la flessibilità per l’acquirente.

Questi elementi concorrono a creare un’esperienza di acquisto online che va oltre il semplice prezzo, trasformando il sito in un vero e proprio ecosistema di e-commerce per il materiale elettrico.

Ruolo della digitalizzazione e prospettive future

L’evoluzione del mercato elettrico in chiave digitale è destinata a consolidarsi. Il passaggio sempre più marcato verso l’acquisto online di prodotti tecnici e professionali, come quelli elettrici, rappresenta una tendenza forte nei comportamenti dei clienti, supportata da dinamiche di mercato e da una crescente familiarità con gli acquisti web anche tra le imprese.

Piattaforme specializzate in questo settore, giocano un ruolo strategico, non solo come dispenser di prodotti, ma anche come ponte tra esigenze tradizionali dei professionisti e innovazione digitale. La disponibilità di risorse informative (guide, video tutorial e recensioni), insieme alla possibilità di confrontare prezzi e specifiche tecniche in tempo reale, incrementa l’efficienza delle decisioni d’acquisto e favorisce la fidelizzazione dei clienti.

La trasformazione dell’e-commerce nel settore elettrico

L’esperienza di Emmebistore nel mercato italiano dell’e-commerce del materiale elettrico dimostra come l’integrazione di ampia offerta, tecnologia e servizi dedicati possa trasformare un settore tradizionale. In un mercato caratterizzato da meccanismi complessi, come evidenziato dai dati SVE della FME, la capacità di innovare l’esperienza di acquisto online rappresenta non solo un vantaggio competitivo, ma anche una risposta alle esigenze di un pubblico sempre più orientato al digitale.

Attraverso iniziative che combinano tecnologia, varietà di prodotti e attenzione al cliente, Emmebistore contribuisce a definire nuovi standard per l’e-commerce di materiale elettrico in Italia, promuovendo un punto di contatto efficace tra domanda e offerta nel panorama nazionale.

