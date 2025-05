Come un rum del Belize sta ridefinendo la sostenibilità nel settore delle bevande

PUNTA GORDA, Belize, 28 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Nella foresta pluviale del Belize meridionale, Copalli Rum sta ridefinendo il significato della vera sostenibilità nel mondo degli alcolici. Realizzato con soli tre semplici ingredienti di provenienza locale, questo rum pluripremiato si è affermato come un pioniere in materia di impatto positivo sul clima, offrendo un potente esempio di come la rigenerazione possa guidare il cambiamento.

Un'analisi completa del ciclo di vita e del carbonio nel suolo condotta da EarthOptics e verificata in modo indipendente da Preferred by Nature conferma che la produzione di ogni bottiglia di Copalli Rum rimuove 5,5 kg di CO₂e dall'atmosfera. Questo livello di rimozione delle emissioni di carbonio, senza precedenti nel settore degli alcolici, è il risultato di pratiche agricole rigenerative e di una distilleria progettata per essere a zero rifiuti.

Ma questa storia va ben oltre le cifre del carbonio.

Copalli Rum offre un modello di ciò che è possibile realizzare quando la sostenibilità viene integrata in un'attività fin dall'inizio. Il risultato è un sistema rigenerativo e circolare con benefici tangibili per il clima, la biodiversità e la comunità.

La maggior parte degli sforzi per la sostenibilità nel settore delle bevande si concentra sulla compensazione, ossia l'acquisto di crediti di carbonio per compensare le emissioni. Copalli prende una strada diversa: l'insetting. Investendo nella salute del suolo, nel sequestro del carbonio e nel ripristino dell'ecosistema nella propria catena di fornitura, l'azienda ottiene un impatto misurabile.

Gli acquirenti a valle, siano essi proprietari di bar, mixologist o distributori all'ingrosso, sono sottoposti a crescenti pressioni per stoccare e servire prodotti che corrispondano ai valori dei consumatori. La sostenibilità non è più un fattore secondario, ma un'aspettativa del mercato. Ma districarsi tra le complessità delle rivendicazioni ambientali può essere difficile. Copalli offre dati positivi sul clima, verificati in modo indipendente e ottenuti in modo trasparente.

Le credenziali di Copalli sono radicate nel paesaggio. La canna da zucchero viene coltivata e raccolta in modo biologico, con il minimo intervento sul terreno, preservando il potenziale di stoccaggio del carbonio del terreno. L'acqua piovana viene raccolta in loco, la caldaia della distilleria è alimentata dalla canna da zucchero esaurita e i sottoprodotti organici vengono restituiti ai campi come fertilizzante naturale. Nulla viene scartato, tutto resta locale.

E l'insetting offre benefici collaterali di vasta portata, da terreni più sani e biodiversità ripristinata a comunità agricole più forti e resilienti.

In Copalli, le pratiche rigenerative ricostruiscono lo strato superficiale del suolo e migliorano la biodiversità. Gli agricoltori vengono formati sulle tecniche sostenibili che migliorano le rese e ripristinano il territorio. Ogni fase della produzione, dalla pioggia al rum, avviene a Punta Gorda, in Belize, creando posti di lavoro e sviluppando competenze locali.

"La nostra missione fin dal primo giorno è stata semplice", spiega Wil Maheia, Direttore sostenibilità presso Copalli. "Produrre un rum di prima qualità che sia anche buono per il pianeta. Ecco perché abbiamo investito in pratiche rigenerative che apportano benefici al suolo, al clima e alla nostra gente. La nostra impronta di carbonio negativa non è il traguardo, è solo l'inizio del nostro viaggio".

Aggiunge Lars Dyrud, PhD, Amministratore delegato Earth Optics: "Il livello di rimozione del carbonio conseguito da Copalli attuando pratiche di agricoltura rigenerativa e processi di produzione a basso spreco è senza precedenti nel settore delle bevande. Queste tecniche distinguono davvero Copalli come produttore di liquori a impatto positivo sul clima e guardiamo con fiducia all'opportunità di continuare a collaborare con loro mentre l'attività si espande".

Per le aziende che puntano a decarbonizzare la loro catena di fornitura e a raccontare una storia che piaccia ai consumatori attenti all'ambiente, il Copalli Rum è più di un prodotto: è una prova concreta.

Informazioni su Copalli

Il rum Copalli è prodotto con soli tre ingredienti: succo di canna da zucchero biologico, acqua piovana e lievito non OGM, nel cuore della foresta pluviale del Belize meridionale. La priorità di Copalli è avere il minimo impatto sull'ambiente e il massimo impatto positivo sulle persone e sulla comunità. Riconosciuto come uno dei rum più saporiti al mondo, Copalli è disponibile nelle tipologie White, Barrel Rested e Cacao e venduto tramite rivenditori, bar e ristoranti in diversi stati degli Stati Uniti e online su www.copallirum.com

Il rapporto può essere scaricato qui: https://www.copallirum.com/carbon-impact/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2696881/Sugar_Cane_harvesting.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2696880/Copalli_Rum_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/come-un-rum-del-belize-sta-ridefinendo-la-sostenibilita-nel-settore-delle-bevande-302466693.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire