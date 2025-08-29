circle x black
Comunicato stampa congiunto Farmindustria ed Egualia

29 agosto 2025 | 16.00
Roma, 29 agosto 2025 – Come Farmindustria ed Egualia aderiamo con piena convinzione alla richiesta di liberazione degli ostaggi e di sospensione del conflitto nella striscia di Gaza, a tutela della popolazione palestinese stremata e decimata dalla fame e dalle armi.

Rimaniamo però stupefatti che, a questa richiesta giusta e urgente, gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri delle province di Lecce e di Firenze colleghino anche indicazioni sull’uso e la prescrizione di farmaci di un’azienda farmaceutica piuttosto che di un’altra, andando oltre le competenze e prerogative ad essi assegnate dalle normative a tutela della salute dei cittadini e della funzione medica.

EGUALIA (già Assogenerici) è l’organo ufficiale di rappresentanza dell’industria dei farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Italia. L’associazione, fondata nel 1993, rappresenta oggi più di cinquanta tra imprese multinazionali e aziende italiane dislocate su tutto il territorio nazionale, per un totale di 10mila occupati e quasi 40 siti produttivi. In ambito europeo, EGUALIA è membro di Medicines for Europe (già EGA), la voce delle industrie produttrici di farmaci generici equivalenti, biosimilari e value added medicines in Europa che rappresenta 350 siti produttivi e di ricerca con un totale di 160mila addetti.

