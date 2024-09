Comunità Tutelare Villa Minerva, Mugnano di Napoli: “Anziani e fisioterapia, verso un benessere che non ha età”

La fisioterapia personalizzata assume un ruolo fondamentale nel preservare la salute e la qualità della vita degli anziani

Mugnano - Napoli, 18 settembre 2024. In un contesto di crescente attenzione alla salute e al benessere nella terza età, le Comunità Tutelari giocano un ruolo fondamentale nell'offrire un ambiente sicuro e stimolante ad anziani con esigenze speciali. Tra le diverse strategie per promuovere il benessere psicofisico, la fisioterapia si dimostra un alleato prezioso, grazie al suo approccio ‘dolce’ e calibrato.

Il processo di invecchiamento spesso porta con sé una riduzione della mobilità e dell'autonomia, generando situazioni particolarmente difficoltose soprattutto negli anziani non autosufficienti. In questo contesto, le Comunità Tutelari svolgono un ruolo cruciale nell'assistenza e nel sostegno ai propri ospiti e la fisioterapia personalizzata assume un ruolo fondamentale nel preservarne la salute ed il benessere psicofisico.

Villa Minerva, sita a Mugnano di Napoli, va ben oltre il concetto tradizionale di casa di riposo per anziani, distinguendosi come una Comunità Tutelare pensata per offrire assistenza sociosanitaria agli anziani non autosufficienti o disabili, garantendo che ogni ospite viva una vita ricca e appagante attraverso una varietà di attività ricreative e di animazione ed offrendo servizi di fisioterapia di alta qualità.

L'importanza della fisioterapia nelle Comunità Tutelari per anziani non autosufficienti è innegabile: programmi di fisioterapia studiati sulle specifiche necessità aiutano a mantenere o recuperare la funzionalità muscolare, l’equilibrio e la coordinazione dei movimenti, elementi essenziali per favorire l'autonomia e l’autostima dell’anziano, permettendogli di muoversi più facilmente e di partecipare attivamente alle attività quotidiane.

La fisioterapia previene il rischio di cadute, lesioni da decubito, contratture muscolari e altre complicanze fisiologiche comuni negli anziani allettati o con mobilità limitata, aiutando anche ad alleviare il dolore cronico legato all'artrite e alle patologie muscoloscheletriche. Non solo, può migliorare la qualità del sonno, favorendo un riposo più profondo e ristoratore. La fisioterapia aiuta gli anziani a mantenere la loro vitalità e ad affrontare le sfide legate all'invecchiamento con maggiore dignità, sicurezza e fiducia in sé stessi.

