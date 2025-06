Con Girasole Energia oltre 5.000 studenti da tutta Italia scoprono come nasce l’energia pulita

In un momento storico in cui la transizione energetica è diventata una necessità non più rinviabile, parlare di futuro significa parlare soprattutto ai giovani. E farlo in modo concreto. Le nuove generazioni sono sempre più sensibili ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, ma spesso manca loro un contatto diretto con il mondo reale dell’energia rinnovabile, delle imprese green e delle sfide climatiche.

Da qui nasce l’importanza di iniziative educative che uniscano teoria e pratica, come quella portata avanti da Girasole Energia, azienda lucana con sede a Calvello, in provincia di Potenza, che dal 2010 è impegnata nella promozione delle fonti rinnovabili e nella formazione ambientale sul campo.

Fondata da Raffaele Cambiglia e Giulio Ruggieri, Girasole Energia è diventata un punto di riferimento nel Sud Italia non solo per l’efficientamento energetico – fotovoltaico, solare termico, pompe di calore, comunità energetiche – ma anche per un'attività unica nel suo genere: la formazione dei giovani studenti direttamente a contatto con il mondo dell’energia sostenibile.

“Abbiamo accolto in azienda oltre cinquemila studenti provenienti da tutta Italia, dalla Lombardia fino alla Sicilia”, racconta Giulio Ruggieri. “Crediamo che la vera rivoluzione ambientale e culturale parta dalle famiglie, e i giovani sono il tramite perfetto: se educhiamo loro, educhiamo il Paese”.

Il progetto, attivo da diversi anni, prevede visite didattiche e veri e propri percorsi esperienziali: i ragazzi incontrano gli energy manager, osservano da vicino gli impianti, visitano un parco eolico, un centro di trasformazione della biomassa, apprendono come funziona una pompa di calore o un sistema di autoconsumo. E soprattutto, scoprono che fare impresa nel settore energia è possibile anche senza una laurea in ingegneria.

“Ai ragazzi trasmettiamo una visione concreta di che cosa significa fare impresa nel green”, spiega Raffaele Cambiglia. “Li stimoliamo con esempi reali, coaching motivazionale e spunti manageriali: perché la transizione ecologica ha bisogno di tecnici, ma anche di menti giovani che abbiano passione, idee e coraggio”.

L’azienda, che opera principalmente con privati, famiglie, imprese e pubbliche amministrazioni, è nata dalla vocazione personale dei due fondatori verso il rispetto ambientale. “Il cambiamento climatico ci sta dicendo chiaramente che il pianeta si sta ribellando – prosegue Ruggieri – e allora investire nelle rinnovabili non è solo una scommessa sul futuro, è una risposta urgente al presente”.

La forza di Girasole Energia sta in una struttura performante e dinamica: una rete capillare di installatori, tecnici qualificati ed energy manager garantisce un servizio rapido, efficiente e personalizzato. Ma l’elemento che distingue l’azienda è l’assistenza continua e la centralità delle famiglie.

“Il nostro obiettivo – conclude Cambiglia – è rendere ogni famiglia energeticamente autonoma. Solo così la sostenibilità diventa una scelta quotidiana, concreta, capace di generare un impatto reale sul territorio”.

In un’Italia che guarda con sempre più attenzione alle energie rinnovabili, l’esperienza di Girasole Energia dimostra che la sfida si vince coinvolgendo chi il futuro lo abiterà: i giovani. E in Basilicata, questa rivoluzione green è già cominciata.

