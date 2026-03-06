Con Moby e Tirrenia l’8 marzo è festa doppia col 100 per cento di sconto sul secondo passeggero

Milano, 06.03.2026 –Mimosa, cioccolatini, fiori, cene, regali… e un viaggio verso le più belle spiagge di Sardegna e Corsica con il 100 per cento di sconto.

Con Moby e Tirrenia la Giornata internazionale della Donna si celebra da oggi a domenica 8 marzo con il 100 per cento di sconto sulla tariffa passeggero per un adulto che viaggia e prenota in compagnia di un bambino da 4 a 11 anni o di un secondo adulto pagante.

Lo sconto sarà applicato in automatico sulla tariffa passaggio ponte (come sempre è ovviamente possibile prenotare anche eventuali cabine o poltrone a pagamento) del secondo passeggero adulto, al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze ed è cumulabile con le altre promozioni di Moby e Tirrenia, a partire dallo sconto del 20 per cento sul viaggio successivo.

La prenotazione dovrà essere effettuata da oggi a domenica per partenze effettuate da Moby per Sardegna e Corsica da oggi al 31 dicembre (esclusa la tratta Santa Teresa di Gallura-Bonifacio e viceversa) e da Tirrenia sulla Genova-Porto Torres-Genova e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre 2026.

Questa straordinaria promozione si aggiunge a tutte le esperienze assicurate dai viaggi con Moby e Tirrenia: un network di rotte completo e con traversate diurne e notturne per venire incontro alle esigenze dei passeggeri; servizi di bordo unici con ristorazione all’insegna di freschezza, stagionalità e leggerezza e su Moby Fantasy e Moby Legacy – i due traghetti più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo con standard da nave da crociera in servizio per 365 giorni all’anno fra Livorno e Olbia – un intero ponte dedicato alla ristorazione con un vero e proprio show cooking galleggiante.

Non è finita: perché sulle navi di Moby e Tirrenia è possibile assistere a tutto lo sport di Sky su maxischermi ed è possibile navigare, anche in rete oltre che sul mare, con il wi-fi free a partire da Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder.

Con Moby e Tirrenia la vacanza inizia dal viaggio. E fino a domenica con il 100 per cento di sconto sul secondo passeggero.

