Il prezzo di benzina e diesel torna a salire, il gasolio al distributore arriva al record da ottobre 2023 raggiungendo in molti casi i 2 euro al litro. Le quotazioni del petrolio, complice la guerra di Usa e Israele contro l'Iran, hanno ripreso a salire: il Brent ha sfondato quota 85 dollari al barile. Effetto immediato per gli automobilisti visto che la quotazione internazionale del gasolio, di nuovo sopra i mille dollari la tonnellata, è al massimo dal 14 settembre 2023, quella benzina dal 15 gennaio 2025, come segnala Staffetta Quotidiana evidenziando come "con queste quotazioni, i riflessi sui prezzi dei carburanti alla pompa sono inevitabili e immediati: verde al massimo dal 2 luglio 2025, diesel al massimo dal 29 ottobre 2023".

Il trend è destinato a proseguire nel fine settimana, con il gasolio in modalità “self service” proiettato verso quota 1,9 euro – mentre la media nazionale in modalità 'servito' è già a un passo dai due euro al litro". Nel dettaglio, secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque quelli del gasolio. Per IP si registra un rialzo di sei centesimi su entrambi i prodotti.

Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,744 euro/litro (+20 millesimi, compagnie 1,750, pompe bianche 1,732), diesel self service a 1,867 euro/litro (+52, compagnie 1,876, pompe bianche 1,849). Benzina servito a 1,879 euro/litro (+20, compagnie 1,921, pompe bianche 1,800), diesel servito a 1,996 euro/litro (+51, compagnie 2,039, pompe bianche 1,915). Gpl servito a 0,697 euro/litro (+3, compagnie 0,708, pompe bianche 0,686), metano servito a 1,445 euro/kg (+22, compagnie 1,447, pompe bianche 1,443), Gnl 1,229 euro/kg (+1, compagnie 1,236 euro/kg, pompe bianche 1,225 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,836 euro/litro (servito 2,092), gasolio self service 1,949 euro/litro (servito 2,206), Gpl 0,833 euro/litro, metano 1,494 euro/kg, Gnl 1,291 euro/kg.