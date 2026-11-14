Connected: parte da Roma la nuova stagione di IMUN, la più grande simulazione ONU d’Europa

Quattro giorni di simulazione a Roma, dal 16 al 19 novembre, aprono la stagione che United Network dedica al talento dei giovani.

Il calendario prosegue a gennaio in altre cinque città italiane e nella Capitale, per concludersi poi a New York

Roma, 12 novembre 2026.Connected: cosa significa essere connessi, quando ogni crisi globale arriva fino a casa nostra? Se lo chiederanno oltre 1.200 studentesse e studenti delle scuole superiori dal 16 al 19 novembre a Roma, alla 19ª edizione dell’Italian Model United Nations (IMUN), che apre la stagione 2026/2027 di United Network, la più grande organizzazione europea di alta formazione per i giovani, associata alle Nazioni Unite.

Per quattro giorni i ragazzi lavoreranno come delegati in otto commissioni ispirate agli organismi delle Nazioni Unite, ciascuna impegnata su una delle grandi questioni del nostro tempo. A ogni studente sarà assegnato un Paese, di cui dovrà conoscere e sostenere la posizione. Il confronto sisvolgerà interamente in inglese e seguirà le regole di procedura dell’ONU: interventi, trattative, alleanze e mediazioni porteranno alla stesura delle risoluzioni, che l’ultimo giorno saranno votate in una grande sessione plenaria con tutti i partecipanti. Giovedì 19 novembre, poi, la cerimonia di chiusura al Teatro Brancaccio, con l’intervento di Ruben Bondi, chef e content creator, Goodwill Ambassador della FAO, che racconterà il proprio percorso e parlerà di talento e soft skill, e l’esibizione del cantante Eddie Brock, nome d’arte di Edoardo Braschi, che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026.

Una parola per tutta la stagione: connected

Il tema che accompagnerà l’intera edizione 2026/2027 parte da una constatazione: l’aria, l’acqua, il cibo, il clima e la salute attraversano i confini, e dietro ogni sfida globale ci sono sempre altre persone. Nessuno può sottrarsi a questo legame, ognuno può decidere come viverlo. Agli studenti viene chiesto di rifiutare l’indifferenza, alzare lo sguardo dallo schermo, esercitare il pensiero critico e far sentire la propria voce.

Le otto commissioni di novembre lo tradurranno in dossier molto concreti: si discuterà di libertà di espressione e diritti umani nell’era digitale, di protezione dei dati personali oltre i confini nazionali, di tutela dei giornalisti nelle aree di conflitto. In agenda anche il finanziamento di una gestione sostenibile dei rifiuti elettronici e il recupero delle terre rare, la lotta alla fame nei territori segnati dalla guerra, i bambini privi di identità legale, l’impatto delle discriminazioni sul sistema giudiziario e sulla vita in carcere, le città ripensate con uno sguardo di genere.

Empower Your Talent

Dietro la simulazione c’è un’idea precisa di formazione: United Network accompagna ogni studente nel riconoscere, sviluppare e valorizzare il proprio talento, creativo, logico-matematico, comunicativo o emotivo che sia, attraverso percorsi esperienziali e inclusivi. Le soft skill sono la leva con cui quel talento prende forma: public speaking, negoziazione, pensiero critico, problem solving, leadership, lavoro di squadra, gestione del tempo e dello stress. Ad IMUN, come anche negli altri progetti, si allenano sul campo, secondo il metodo del learning by doing, dopo un Training Course obbligatorio in presenza e con la guida di uno staff giovane, composto da universitari che hanno vissuto in prima persona gli stessi percorsi. La visione è quella di un futuro in cui ogni giovane abbia gli strumenti per esprimersi pienamente, scoprire chi è e capire come contribuire al bene comune. Un talento da coltivare per tutti, senza esclusioni: per questo l’organizzazione mette a disposizione ogni anno oltre 1.000 borse di studio a sostegno delle famiglie.

«Connected è una parola che i ragazzi usano ogni giorno. Ad IMUN scoprono un altro modo di essere connessi: ascoltare chi la pensa diversamente, costruire una posizione, difenderla e trovare un punto d’incontro. È in quel momento che il talento di ciascuno diventa visibile, prima di tutto a sé stessi», dichiara Riccardo Messina, Presidente di United Network Europa.

L’intelligenza artificiale, con consapevolezza

Dal 2025 tutte le simulazioni di United Network includono un modulo formativo dedicato all’intelligenza artificiale, curato dal filosofo Andrea Colamedici, fondatore del progetto culturale Tlon e docente di Prompt Thinking all’Istituto Europeo di Design. Il percorso affronta le basi dell’IA, il dialogo critico con questi strumenti e la loro dimensione etica. L’uso dell’IA durante i lavori è regolato da un codice etico adottato dall’organizzazione, fondato su trasparenza, responsabilità e centralità della persona.

Il calendario 2026/2027

Dopo l’apertura romana, la stagione IMUN Scuole Superiori prosegue a gennaio con cinque tappe regionali e la seconda edizione nella Capitale:

Torino, 12ª edizione: 11-13 gennaio 2027 Napoli, 14ª edizione: 12-14 gennaio 2027 Venezia, 8ª edizione: 18-20 gennaio 2027 (in collaborazione con l’Istituto Benedetti Tommaseo) Milano, 10ª edizione: 20-22 gennaio 2027 Catania, 11ª edizione: 21-23 gennaio 2027 Roma, 20ª edizione: 26-29 gennaio 2027

Il percorso si apre poi alla dimensione internazionale con MUNER New York: tra febbraio e marzo 2027 gli studenti italiani partecipano al Global Citizens Model United Nations (GCMUN), in due turni di simulazione (17-19 febbraio e 11-13 marzo), confrontandosi con coetanei di tutto il mondo e incontrando la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite.

IMUN Roma – 19ª edizione

16-19 novembre 2026

Simulazioni: Centro Congressi Cavour, Centro Congressi Villa Palestro, Hotel Massimo D’Azeglio, Hotel Ariston; turni 9:00-13:00 e 14:30-18:30

Cerimonia di chiusura: giovedì 19 novembre, Teatro Brancaccio, via Merulana 244, turni 8:30-12:30 e 13:30-17:30

I giornalisti potranno intervistare staff e studenti (maggiorenni) dal 16 al 19 novembre nelle sedi dei lavori. Il 19 novembre riprese e interviste saranno possibili al Teatro Brancaccio dalle ore 11:00.

United Network è la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani. Individua e valorizza il talento attraverso esperienze internazionali in Italia, in Europa, negli Stati Uniti e in Cina. È una NGO associata al Department of Global Communications (DGC) delle Nazioni Unite, dal 2020 ha status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) ed è membro fondatore dello United Nations Global Compact – Italia. I suoi progetti sono riconosciuti come percorsi di Formazione Scuola Lavoro.

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