COOP ALLEANZA 3.0 E ACCENDI LUCE & GAS: DUE TARIFFE ESCLUSIVE PER I SOCI

IL RISPARMIO CONTINUA ANCHE A NOVEMBRE

Dopo la campagna di ottobre, grazie alla partnership strategica con Accendi luce & gas, la Cooperativa offre una risposta concreta contro il caro-vita anche a novembre: la componente del prezzo della materia prima luce e gas bloccata per 3 anni a livelli contenuti rispetto alle offerte degli operatori nazionali di settore

In una congiuntura economica complessa, caratterizzata dalla pressione sul potere d’acquisto delle famiglie e dall'incertezza dei mercati energetici, Coop Alleanza 3.0 rafforza il suo impegno per offrire risposte concrete ai propri soci. Con oltre 2,2 milioni di soci e 348 punti vendita, la più grande cooperativa di consumatori d'Italia pone al centro della sua missione la tutela del bilancio familiare e la difesa della capacità di spesa della sua base sociale.

Per dare un sostegno tangibile a fronte del rincaro dei costi di vita e delle bollette domestiche, la Cooperativa ha concordato con la sua partecipata Alleanza Luce & Gas, operatore specializzato nella fornitura energetica, con il marchio Accendi luce & gas. Da novembre, sono infatti disponibili due nuove tariffe riservate ai soci , una per l’energia elettrica e una per il gas naturale, con la componente di prezzo della materia prima bloccata per 36 mesi e condizioni pensate per mettere in sicurezza l’inverno dei soci. La proposta segue la campagna di ottobre, dove i soci Coop hanno potuto bloccare per due anni un prezzo luce e gas tra i più convenienti sul mercato.

L'iniziativa garantisce ai soci un risparmio diretto e continuativo su due voci di spesa primaria ad alto impatto sulle risorse domestiche, affiancandosi agli oltre 162 milioni di euro di vantaggi esclusivi già garantiti annualmente dalla Cooperativa. In questo modo, Coop Alleanza 3.0 riafferma il suo principio mutualistico e la sua missione storica di operare sul mercato per cambiarne le regole a vantaggio dei soci e dei consumatori.

"I soci rappresentano i proprietari e i principali destinatari dell'azione della Cooperativa: di fronte alle difficoltà economiche che le famiglie italiane stanno affrontando, il nostro dovere è intervenire con risposte concrete e incisive - ha sottolineato il Presidente di Coop Alleanza 3.0, Domenico Trombone. "Lo facciamo da sempre grazie ad un’offerta a negozio ampia, che consenta di fare la spesa in ogni fascia di prezzo, e a iniziative speciali come la selezione di più di 1.000 articoli a prezzi bloccati o ribassati, che includono prodotti a marchio e articoli delle migliori marche. Ma oggi siamo orgogliosi di riuscire a farlo anche su altri capitoli di spesa delle famiglie, attraverso aziende a noi legate e sensibili al tema. Aziende come ALG, che desidero ringraziare a nome di tutte quelle famiglie che grazie alle nuove offerte potranno stabilizzare il costo delle bollette nei prossimi due anni”.

“Viviamo un mercato energetico complesso a causa delle tensioni geopolitiche e degli aspetti climatici. Una fase ad altissima volatilità dei prezzi, con riserve di gas in Europa inferiori rispetto al passato e possibili tensioni di prezzo che potrebbero durare tutto l’inverno - spiega Filippo Di Benedetto, Ceo di Alleanza luce & gas -. A fronte di queste difficoltà che si ripercuotono in maniera importante sui bilanci familiari abbiamo deciso di mettere in sicurezza i soci Coop da un inverno particolarmente costoso anche a novembre, proponendo un prezzo della materia prima gas e luce bloccato per 3 anni. Un investimento in linea con la nostra vision ‘ luce e gas equi per tutti’ e la conferma di quanto abbiamo a cuore il benessere della nostra clientela. I fattori che stanno portando all’aumento dei prezzi si riproporranno ancora all’inizio del prossimo inverno. Aderire a questa offerta limitata ed esclusiva, in questo momento, risulta davvero vantaggioso”.

Le nuove tariffe in convenzione sono attivabili da tutti i soci Coop presso i punti vendita della rete abilitati e attraverso il numero verde 800089902.

Bologna, 11 novembre 2026

Accendi è il brand di Alleanza luce & gas, la company partecipata da Coop Alleanza 3.0 e controllata dal gruppo energetico EPU, che mette anche l’energia “nel carrello della spesa”, portando i vantaggi e i valori di Coop anche nel mercato dell’energia.

Dal 2014 il marchio energetico offre soluzioni semplici e trasparenti per i bisogni di diversi tipi di consumatori, proposte in ottica omnicanale e con strumenti digitali agili e innovativi.

Fiore all’occhiello della società di energia elettrica e gas domestici, specializzata in risparmio energetico, è la capillarità sul territorio italiano e la vicinanza al consumatore.

I consulenti energetici Accendi sono presenti in oltre 370 punti vendita Coop in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Puglia. Una presenza che non è solo proposta commerciale, ma anche supporto e post-vendita. Perché tornare in postazione Accendi luce & gas all’interno del punto vendita Coop e ritrovare lo stesso professionista con cui hai siglato il contratto garantisce quel servizio umano che in piena epoca di Intelligenza Artificiale fa la differenza.

Il cliente può approfondire tariffe e servizi sul sito www.accendilucegas.it e nell’app e area riservata o contattare i consulenti energetici, professionali e preparati, anche telefonicamente al call center Accendi, che risponde direttamente dalla sede di Bologna e che non effettua attività di vendita in modalità teleselling, nel pieno rispetto delle persone.

Sono 120mila le famiglie italiane che ogni giorno confermano la loro fiducia nel servizio Accendi. L’80% delle recensioni di consumatori su Trustpilot considera Accendi un marchio di eccellenza (score 4,5).

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Comunicazione Accendi luce & gas

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