Coro e Activa Digital annunciano una partnership strategica per garantire la sicurezza informatica degli spazi di lavoro condivisi

NEW YORK, Oct. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coro, fornitore leader di piattaforme di sicurezza informatica per gli spazi di lavoro progettate appositamente per le organizzazioni con team IT snelli, e Activa Digital, fornitore italiano di servizi gestiti (MSP) specializzato in soluzioni modulari, integrate e innovative per i flussi di lavoro digitali, hanno annunciato oggi la loro nuova partnership per offrire la piattaforma di sicurezza informatica per gli spazi di lavoro Coro ai clienti di Activa Digital.

Questa collaborazione risponde alla crescente domanda di soluzioni di sicurezza complete e semplificate da parte di aziende che operano con risorse IT limitate. Integrando la piattaforma unificata di Coro nel proprio portafoglio di servizi, Activa Digital consente ai clienti di proteggere l’intero spazio di lavoro digitale evitando la macchinosità e i costi esorbitanti tradizionalmente associati alle soluzioni di sicurezza per i dispositivi aziendali.

L’approccio di Coro, volto a sostituire le infrastrutture di sicurezza frammentate con un’unica piattaforma basata sull’IA, si allinea perfettamente alla missione principale di Activa Digital: fornire flussi di lavoro digitali innovativi e altamente integrati che migliorino l’efficienza organizzativa.

“Siamo entusiasti di collaborare con Activa Digital per offrire la nostra piattaforma unificata di sicurezza informatica a un più ampio numero di aziende italiane”, ha dichiarato Ingo Schaefer, vicepresidente EMEA di Coro. “L’impegno di Activa Digital nel fornire flussi di lavoro digitali integrati e innovativi la rende un partner ideale. Insieme, stiamo ovviando alla macchinosità e all’assuefazione agli allarmi tipiche delle organizzazioni dotate di team IT snello, consentendo loro di proteggere facilmente l’intero spazio di lavoro digitale e crescere in sicurezza.”

“La missione di Activa Digital è quella di fornire ai clienti soluzioni fluide e modulari per una trasformazione digitale in sicurezza”, ha affermato Pierluca Zangari, responsabile delle infrastrutture aziendali presso Activa Digital. “Aggiungendo la piattaforma basata sull’IA di Coro al nostro portafoglio, siamo in grado di fornire una sicurezza informatica aziendale completa che copre endpoint, cloud e posta elettronica, il tutto senza gli oneri operativi legati alla gestione di numerosi strumenti frammentati. Grazie a questa partnership, i nostri clienti possono concentrarsi sulla propria crescita mentre noi ci occupiamo di proteggere i loro ambienti digitali.”

Informazioni su CoroCoro è un fornitore leader di piattaforme di sicurezza informatica per gli ambienti di lavoro, pensate per team IT snelli e MSP. Riunisce in un’unica piattaforma unificata la protezione degli endpoint, della posta elettronica, del cloud, della rete, delle identità e dei dati, oltre alla formazione per la sensibilizzazione alla sicurezza. Con un unico agente IA e una dashboard centralizzata, Coro risolve automaticamente le minacce, eliminando la macchinosità, i costi generali e l’assuefazione agli allarmi associati a infrastrutture di sicurezza frammentate. Rilevando e risolvendo automaticamente le minacce alla sicurezza, Coro consente alle organizzazioni e ai partner di canale di potenziare la sicurezza in modo efficiente e sostenibile senza aumentare i costi operativi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.coro.net

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Activa Digital supporta aziende e organizzazioni nel rendere le loro infrastrutture, i loro dati e i loro processi più sicuri, resilienti e pronti ad evolversi.Nel campo della sicurezza informatica, l’azienda combina competenze specialistiche, servizi gestiti e tecnologie avanzate per fornire soluzioni di protezione efficaci: dalla prevenzione delle minacce e dal monitoraggio continuo alla gestione degli incidenti.La partnership con CORO amplia l’offerta di Activa Digital con una piattaforma di sicurezza informatica completa e integrata, progettata per semplificare la protezione delle aziende, ridurre la macchinosità operativa e rispondere in modo efficace alle nuove minacce.

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