Credito alle famiglie, il modello dell'agenzia monomandataria: il caso della napoletana PrestitoPiù

Napoli, 09 ottobre 2026. Quando una famiglia italiana chiede un prestito contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nella maggior parte dei casi non passa dallo sportello di una banca ma da una rete esterna. Secondo l'Osservatorio sul credito al dettaglio di Assofin, CRIF e Prometeia pubblicato a giugno 2026, agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi intermediano il 79% delle erogazioni di questo comparto. Una quota che rende utile capire chi siano questi operatori e in che cosa si distinguano.

﻿﻿﻿﻿﻿ Agente o mediatore: una distinzione poco conosciuta

Le due figure sono iscritte in elenchi separati tenuti dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), istituito con il decreto legislativo 141 del 2010, e svolgono ruoli diversi. Il mediatore creditizio mette in relazione il cliente con banche e intermediari finanziari senza essere legato ad alcuno di essi. L'agente in attività finanziaria opera invece su mandato diretto di un intermediario, di cui promuove e colloca i prodotti. Per chi chiede un finanziamento la differenza non è formale: sapere con quale figura si sta parlando significa sapere quale soggetto valuterà la richiesta e a chi fanno capo i prodotti proposti.

Chi è PrestitoPiù

È all'interno di questo secondo modello che opera PrestitoPiù (www.prestitopiu.net), marchio registrato in uso a Crefinmoney Agenzia in Attività Finanziaria S.r.l., società con sede legale e operativa a Napoli, in Corso Amedeo di Savoia. L'agenzia è iscritta nell'elenco degli agenti in attività finanziaria tenuto dall'OAM con il numero A2591 ed è agente monomandatario di Prestitalia S.p.A., società del Gruppo Intesa Sanpaolo attiva nel credito al consumo e in particolare nella cessione del quinto. Non si tratta, dunque, di un mediatore creditizio: l'agenzia lavora per un solo intermediario e ne colloca i prodotti, la cessione del quinto dello stipendio e della pensione e il prestito con delegazione di pagamento, rivolgendosi a dipendenti pubblici, statali e privati e a pensionati.

L'attività prosegue da diciotto anni. La sede è a Napoli, ma la clientela è distribuita sull'intero territorio nazionale, con richieste seguite anche a distanza, per telefono e online.

Il contesto aiuta a leggere le scelte organizzative. Secondo la relazione annuale dell'OAM, al 31 dicembre 2025 il 96,8% degli agenti in attività finanziaria si avvaleva di una rete inferiore ai dieci collaboratori: un settore molto frammentato, fatto in larga parte di realtà di piccole dimensioni. In questo quadro PrestitoPiù ha scelto di strutturarsi in cinque aree operative distinte, ciascuna con competenze e responsabilità definite.

Un processo seguito dall'interno

La scelta che caratterizza il modello seguito da PrestitoPiù è la gestione diretta delle fasi di competenza dell'agenzia. La consulenza iniziale, l'analisi della posizione del richiedente, la raccolta e la verifica della documentazione, la predisposizione della pratica e l'assistenza nel corso del rapporto sono affidate al personale interno, senza ricorrere a strutture esterne. La valutazione del merito creditizio, l'approvazione e l'erogazione dei finanziamenti restano invece in capo a Prestitalia, che decide su ogni richiesta.

Una parte del lavoro passa da strumenti digitali sviluppati internamente, tra cui InUnLampo, piattaforma registrata come software innovativo. Dal 2024 l'organizzazione è certificata ISO 9001, lo standard internazionale sui sistemi di gestione per la qualità. È una certificazione che non riguarda un singolo prodotto ma il metodo: il modo in cui le attività vengono pianificate, controllate, documentate e corrette nel tempo, con verifiche periodiche da parte dell'ente certificatore.

PrestitoPiù

PrestitoPiù è un marchio di Crefinmoney Agenzia in Attività Finanziaria S.r.l., con sede a Napoli. È iscritta all'OAM con il numero A2591 e opera come agente monomandatario di Prestitalia S.p.A., Gruppo Intesa Sanpaolo, non come mediatore creditizio.

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