Cure Palliative: nel congresso SICP di Riccione si discute di “etica della cura”

Le Cure Palliative sono rivolte alle persone affette da una malattia evolutiva inguaribile a prognosi infausta e ai loro familiari. Attraverso un’assistenza globale, mirano ad alleviare la sofferenza in tutte le sue dimensioni (fisica, psicologica, sociale e spirituale) e a preservare dignità e qualità della vita. Non si identificano esclusivamente con gli ultimi giorni di vita: possono essere attivate anche precocemente, insieme alle terapie rivolte alla malattia, per accompagnare la persona lungo il percorso della patologia.

È proprio il significato della cura a essere al centro del XXXIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Cure Palliative (SICP), in programma dal 19 al 21 novembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione. Il titolo, «L’etica della cura», richiama il principio che orienta la disciplina: mettere al centro la persona, la sua dignità, il sollievo dalla sofferenza e la qualità della vita.

Tre giornate di aggiornamento e confronto scientifico, articolate in cinque macroaree: Clinica, Organizzazione, Ricerca e Formazione, Etica e Humanities, Psico-Sociale. La multidisciplinarietà è il filo conduttore dei lavori: la presa in carico richiede infatti l’integrazione di competenze mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, sociali e assistenziali, in équipe che coinvolgono anche familiari, caregiver e volontari.

Il programma affronta questioni decisive per il presente e il futuro delle Cure Palliative: dal controllo del dolore e dei sintomi complessi all’integrazione precoce nei percorsi oncologici, dalla pianificazione condivisa delle cure alla continuità tra ospedale e territorio. Spazio anche alla ricerca multicentrica, alle Cure Palliative pediatriche, al dolore sociale, al benessere degli operatori e alle implicazioni etiche delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Il confronto avrà una forte dimensione internazionale. Tra gli ospiti spiccano Russell K. Portenoy e Camilla Zimmermann, figure di primo piano della ricerca scientifica e della pratica clinica mondiale: il primo terrà una lectio sul trattamento del dolore neuropatico, mentre Zimmermann porterà la propria esperienza sull’integrazione delle Cure Palliative in ambito oncologico. Con loro saranno presenti Joanne Brennan, CEO dell’European Association for Palliative Care, Jeroen Hasselaar, presidente della stessa associazione, Richard Hain, esperto di cure pediatriche, e Agnès Calsina-Berna, ricercatrice palliativista spagnola.

Uno dei momenti di maggiore rilevanza pubblica è previsto sabato 21 novembre, dalle 11.30 alle 13.30, con la discussione del Position Paper SICP sul suicidio medicalmente assistito, approvato dal Consiglio direttivo e dal Comitato etico nel giugno 2026. La sessione, moderata da Gianpaolo Fortini e Danila Valenti, vedrà gli interventi di Marco Ascione, Ludovica De Panfilis, Luciano Orsi e Giovanni Zaninetta, con Giorgio Trizzino nel ruolo di discussant. Un’occasione per affrontare una questione complessa sul piano clinico ed etico, mettendo a confronto prospettive e competenze diverse e approfondendo il ruolo delle Cure Palliative, la tutela della dignità della persona malata e il rapporto tra autodeterminazione, responsabilità professionale e libertà di scelta. Un momento di confronto scientifico e istituzionale su un tema di grande attualità, che testimonia l’impegno della SICP nel contribuire al dibattito pubblico con rigore, pluralismo e attenzione ai bisogni delle persone più fragili.

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