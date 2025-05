CURECA™ di Seegene si prospetta come un potenziale punto di svolta nell'automazione completa della PCR

SEOUL, Corea del Sud, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., leader mondiale nello sviluppo di soluzioni di diagnostica molecolare (MDx), ha suscitato grande interesse dopo avere presentato un video concettuale di CURECATM alla European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID Global 2025) a Vienna, Austria.

I professionisti del settore hanno riconosciuto CURECATM come un promettente passo avanti nell'automazione dell'intero flusso di lavoro della diagnostica in PCR, dalla gestione del campioneprimario all'analisi dei risultati. In seguito al notevole interesse suscitato, Seegene ha ampliato le opportunità di presentazione della soluzione durante l'ESCMID Global 2025.

Oltre 2.300 partecipanti – tra cui rappresentanti di rilievo provenienti da Italia, Spagna, Germania, Francia e Canada – hanno visitato lo stand di Seegene per visionare il video concettuale che introduceva CURECATM. "E' apparso evidente che lo stand Seegene ha ricevuto un'attenzione considerevole all'ESCMID", ha dichiarato un professionista del mondo universitario.

Gli esperti riconoscono CURECATM come un punto di svolta nell'automazione dei test molecolari

CURECATM è progettato per automatizzare l'intero processo diagnostico PCR. È in grado di gestire diversi tipi di campioni richiesti nella fase di pre-trattamento nella diagnostica molecolare (MDx) — come feci, urina, sangue e espettorato — e di eseguire l'intero flusso di test PCR una volta caricato il campione.

Di seguito, alcuni commenti selezionati da parte dei professionisti del settore che hanno valutato un'anteprima diCURECATM di Seegene all'ESCMID Global 2025:

"Nutro grandi aspettative per la diagnostica molecolare PCR completamente automatizzata, perché CURECATM non solo elimina gli errori insiti nei processi manuali, ma consente anche test efficienti senza vincoli di tempo o di lavoro manuale.

"Ci imbattiamo spesso in tipologie di campioni che richiedono un'attento pre-trattamentomanuale dispendioso in termini di tempo. Un sistema in grado di automatizzare questa fase potrebbe rappresentare un vero e proprio cambio di paradigma. Questo livello di automazione è rivoluzionario– un autentico punto di svolta – e non ha eguali tra le soluzioni attualmente esistenti. Ne attendo con impazienza il lancio".

"Se associato ai nostri kit diagnostici interni, CURECATM potrebbe offrire una sinergia completa. Spero che CURECATM sarà accessibile anche alle strutture di piccole e medie dimensioni".

"Ho in programma di partecipare all'ADLM 2025 di Chicago, a luglio, per vedere dal vivo il dispositivo ed esplorare possibili collaborazioni".

Versatilità e innovazione: il sistema di pre-trattamento che apre la strada all'automazione dei laboratori

Il primo componente di CURECATM è il Sistema di Pretrattamento Personalizzabile (CPS in inglese). Il CPS è progettato per automatizzare il caricamento delle provette dei campioni primari e gestire le operazioni del pretrattamento.

"Il CPS è un sistema modulare e automatizzato concepito per semplificare il pretrattamento in diversi ambiti diagnostici, tra cui la diagnostica molecolare come la PCR, oltre alla chimica clinica e ai test immunologici", spiega Young-Seag Baeg, responsabile strategia e pianificazione di Seegene.

Numerosi professionisti del settore sanitario (o di laboratorio) presenti all'ESCMID Global 2025 hanno sottolineato come il video concettuale di CURECATM metta in luce il potenziale dei laboratori diagnostici completamente automatizzati, capaci di gestire flussi di lavoro complessi associati al pretrattamento. In particolare, i partecipanti hanno concordato sul fatto che il CPS, che automatizza il pretrattamento dei campioni, è in grado di apportare un significativo progresso nella diagnostica in vitro in quanto affronta le limitazioni associate alle attuali procedure manuali che dipendono da professionisti di laboratorio qualificati.

"Il tempo di refertazione (TAT) è destinato a migliorare con CURECATM, poiché il software integrato è in grado di adattare i flussi di lavoro in base alle scadenze dei report," ha dichiarato il direttore di un laboratorio in Spagna. "In particolare, per quanto riguarda le infezioni sessualmente trasmissibili, il CPS migliorerà notevolmente le operazioni quotidiane di laboratorio. L'elaborazione dei campioni per le malattie sessualmente trasmissibili comporta la movimentazione manuale di più provette, il che contribuisce all'affaticamento degli operatori. L'introduzione del CPS potrebbe rappresentare un cambiamento radicale nell'ottimizzazione delle attività di routine."

Soluzione modulare e configurabile per una diagnostica su misura

Dopo il pretrattamento del campione, la diagnostica molecolare solitamente prevede l'estrazione degli acidi nucleici, la preparazione e l'amplificazione della PCR e l'analisi dei risultati. Per i campioni che non necessitano di pre-trattamento, Seegene offre il Primary Sample Aliquot System (PAS) come alternativa al CPS. Il PAS è progettato per consentire il caricamento e la dispensazione diretta dei campioni primari, contribuendo a semplificare il flusso di lavoro. Seegene sta lavorando per integrare il PAS in un processo PCR completamente automatizzato attraverso un concetto di soluzione modulare denominato CEFA (Customizable & Expandable Full Automation), pensato per supportare con maggiore flessibilità le diverse esigenze di laboratorio.

Seegene intende sfruttare l'architettura modulare di CURECATM per supportare un'ampia gamma di applicazioni diagnostiche.

"CURECATM può essere implementato come sistema completo o come singoli moduli – CPS, PAS e CEFA – configurati in modo indipendente o in combinazione per soddisfare diverse esigenze operative", ha dichiarato Baeg.

Ottimizzazione dei flussi di lavoro di laboratorio grazie ad un design salvaspazio

Un ulteriore vantaggio dell'architettura modulare di CURECATM è la sua capacità di adattarsi a spazi e layout di laboratorio differenti. Il suo design flessibile è concepito per consentire ai laboratori di configurare il sistema in base alle loro esigenze specifiche, aspetto che Seegene ritiene essenziale per migliorare l'efficienza operativa.

I professionisti di laboratorio presenti all'ESCMID 2025 hanno condiviso le seguenti considerazioni:

"La possibilità di configurare un sistema in base alle esigenze spaziali e operative specifiche di ciascun laboratorio rappresenta un approccio innovativo e di grande interesse".

"Ci aspettiamo che una tale flessibilità permetta di implementare flussi di lavoro in grado di garantire risultati di alta qualità, riducendo al minimo la dipendenza da configurazioni standardizzate di laboratorio e risorse di personale".

"La risposta entusiasta a livello globale al nostro video concettuale e alla visione proposta per CURECATM dimostra l'elevata richiesta di soluzioni diagnostiche di nuova generazione,", commenta Jong-Yoon Chun, Ceo di Seegene. "Riteniamo che CURECATM abbia il potenziale per generare un cambiamento significativo nel panorama globale della diagnostica PCR".

Si prega di notare che:

I commenti contenuti nel presente comunicato stampa si basano su interviste reali e conversazioni avvenute in loco. Tuttavia, per rispettare la privacy delle persone intervistate, tutti i nomi sono stati anonimizzati.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta più di 20 anni di esperienza dedicata in R&S, produzione e attività commerciali correlate alle tecnologie real-time PCR sindromiche. Questa competenza è apparsa particolarmente evidente durante la pandemia di COVID-19, quando Seegene ha fornito oltre 340 milioni di test COVID-19 in più di 100 paesi in tutto il mondo. La tecnologia PCR sindromica di Seegene consente la rilevazione simultanea di 14 patogeni, che causano segni clinici e sintomi simili, in un unico tubo di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun patogeno.

Visita il sito: https://www.seegene.com/Seegene.com Segui l'azienda su: linkedin.com/company/seegene-inc

Iniziativa di condivisione della tecnologia

L'iniziativa di condivisione della tecnologia mira a condividere a livello globale le tecnologie diagnostiche avanzate e di analisi dei dati di Seegene, tra cui la real-time PCR sindromica e un sistema di sviluppo automatizzato dei prodotti (SGDDS), con un'azienda leader partner in ogni Paese. Le aziende partner collaboreranno con scienziati ed esperti locali per sviluppare test diagnostici su misura per le esigenze delle loro comunità e dei loro settori, che coprono un'ampia gamma di malattie umane e non umane. La visione finale dell'iniziativa è quella di creare "un mondo libero da malattie": un futuro in cui le persone non soffrano più di malattie infettive e di cancro e in cui animali e piante prosperino senza malattie.

